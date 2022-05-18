İşte Torrent’in yeni Aslan’ı

"3 yıl daha G.Saray'da kalmak istiyorum" diyerek şaşkınlık yaratan Katalan çalıştırıcı 2022-23 sezonu için hazırlıklarını tamamladı Avusturya'da kamp için planlamasını yapan Torrent, Yunus Akgün ile Emre Akbaba ikilisinin dönüşünün yanı sıra bir orta saha ve bir forvet takviyesi istiyor
3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından "Yeni başkanbizimle konuşmak zorunda,kontratımız devam ediyor.3 sene kalmak gibi bir isteğimizvar'' diyen Domenec Torrent, kafaları karıştırdı. Tazminatını almadan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan Torrent, raporunu da hazırlamaya başladı. 4Temmuz'da Avusturya'dakikamp yerine onay veren İspanyol hoca, kulübün mali durumunu düşünerek fazla transfer istemiyor. İlk 11 düzeyinde 6 numara ve forvet adaylarını ekibiyle birlikte belirleyen Torrent, listesinisportif direktör Sensibile ilepaylaştı. Yeni sezonda uygulanacak +4 yerli kuralını dikkate alan Torrent, kiralıktandönecek Emre Akbaba veYunus Akgün'ü as oyuncularolarak görüyor.
İSTANBUL'DA SEÇİMİ BEKLEYECEK
Cuma günkü Antalyaspor maçıyla sezonu tamamlayacak Galatasaray'da İspanyol hocaülkesine dönmeyecek ve İstanbul'dakalıp 11 Haziran'dakiseçimi bekleyecek. Ancak mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, Torrent'le devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor ve sıkı bir tazminat pazarlığı sarı-kırmızılı camiayı bekliyor. Torrent ve 5yardımcısının toplam maliyeti2 milyon 160 bin Euro.
BİR GÖRÜŞ
Levent TÜZEMEN
Kendi kendine gelin güvey oluyor
Torrentgitse de kalsa da Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Okan Kocuk geri dönecek. İspanyol hocanın basın toplantısı komik açıklamalarla doluydu. İspanya'da, Almanya'da ve İngiltere'de çalıştığını vurguladı. Ama bu ülkelerdeGuardiola'nın analizcisiydi ve aslabaş aktör olamadı. Türk medyasını kendisini tanımamakla suçladı. İspanya'da evinde otururken bir İspanyol kulübünün bile teklif yapmamasını açıklayamadı. Demek ki orada da göreve getirilecek hoca olarak tanınmıyordu. Torrent bir farklılık yaratamadı, Galatasaray'ı bir noktaya getiremedi, oyuncularla iletişim sağlayamadı. Hangi başkan adayı gelirse gelsinTorrent'le çalışmayacak. Çünkü adaylar yeni sezon için kafalarındaki hocayı belirledi. Torrent kendi kendine gelin güvey oluyor.