İşte Torrent’in yeni Aslan’ı

3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardındandiyen Domenec Torrent, kafaları karıştırdı. Tazminatını almadan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan Torrent, raporunu da hazırlamaya başladı.onay veren İspanyol hoca, kulübün mali durumunu düşünerek fazla transfer istemiyor. İlk 11 düzeyinde 6 numara ve forvet adaylarını ekibiyle birlikte belirleyen. Yeni sezonda uygulanacak +4 yerli kuralını dikkate alan Torrent,Cuma günkü Antalyaspor maçıyla sezonu tamamlayacak Galatasaray'daAncak mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, Torrent'le devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor ve sıkı bir tazminat pazarlığı sarı-kırmızılı camiayı bekliyor.Levent TÜZEMENKendi kendine gelin güvey oluyorTorrentgitse de kalsa da Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Okan Kocuk geri dönecek. İspanyol hocanın basın toplantısı komik açıklamalarla doluydu. İspanya'da, Almanya'da ve İngiltere'de çalıştığını vurguladı.Türk medyasını kendisini tanımamakla suçladı. İspanya'da evinde otururken bir İspanyol kulübünün bile teklif yapmamasını açıklayamadı. Demek ki orada da göreve getirilecek hoca olarak tanınmıyordu. Torrent bir farklılık yaratamadı, Galatasaray'ı bir noktaya getiremedi, oyuncularla iletişim sağlayamadı.Çünkü adaylar yeni sezon için kafalarındaki hocayı belirledi. Torrent kendi kendine gelin güvey oluyor.