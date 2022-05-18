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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Ondrejka için aile mesaisi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ondrejka için aile mesaisi

19 yaşındaki futbolcunun kulübü Elfsborg ile 2.5 milyon Euro’ya anlaşan Beşiktaş, şimdi de ailesini ikna etmeye çalışıyor

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı sezon içerisinde İsveç'ten hazırladığı genç yetenek listesinde Jacob Ondrejka'yı ilk sıraya yazmıştı. Yaklaşık 1.5 aydır görüşmeler yapılan 19 yaşındaki futbolcu için kulübü Elfsborg ile bonuslar dahil 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldı. Ondrejka ile bu süreçte görüşen ancak ailesinin engeline takılan siyah-beyazlılar, bu sorunu da aşmak üzere. Genç kanat oyuncusunun ailesi, Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymesini istiyordu, bu nedenle başlangıçta sıcak yaklaşım sergilemedi. Ancak Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu ve Ondrejka'nın planlar içerisindeki öneminin aktarılmasıyla birlikte yumuşadı.

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Ondrejka için aile mesaisi
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