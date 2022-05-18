Paylaşılamayan adam

Fenerbahçe, Jorge Jesus'a imza attırmak için sezonun bitmesini bekliyor ancak resmi açıklama yapılmadığı sürece farklı çevrelerden yükselen sesler de kafa karıştırıyor. Türkiye'de olduğu gibi Brezilya'da da Jesus gündemden düşmüyor. Flamengo'nun ligdeki kötü gidişi, taraftarına eski teknik adamları Portekizli Jorge Jesus'un ismini söyletmeye yetti. Flamengo taraftarı sosyal medyadaetiketleriyle kampanya başlattı.Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique ise sarı-lacivertli takımla ilgili CNN Portekiz'e şöyle konuştu:Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar daha var ama bu konu hakkında konuşamam." Avukat ayrıca, Portekizli çalıştırıcınınGürcan BİLGİÇKartal'ın müthiş çıkışı Fenerbahçe yönetiminin elini çok güçlendirdi. Jesus olayı ilginç.Bu yüzden yeni dönemin favorisi haline geldi. Brezilya'da yaptığı röportajda 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyeceğini söylemişti. Ama Ali Koç, ocak ayından beri sadece Jesus'la değil,ile de masaya oturdu. Bilgi aldı, danıştı. Fenerbahçe'de Löw defterinin kapanmadığını da belirtelim. Çünkü bu formülün içinde İsmail Kartal da var.Çünkü bütün adayların en az iki ay önünden gidecek. Takımı tanıma, sistemi geliştirme veya transfer planlamasıyla ilgili zamana ihtiyaç duymayacak.r böyle acılar yaşatmasın" dedi.