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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Paylaşılamayan adam

VOLKAN DEMİR
Paylaşılamayan adam

Brezilya kulübü, Portekizli teknik direktör için teklifte bulunmadı ama taraftarları sosyal medyada “Volta Mister” (Geri dön bayım) diyerek çağrı yapıyor

Fenerbahçe, Jorge Jesus'a imza attırmak için sezonun bitmesini bekliyor ancak resmi açıklama yapılmadığı sürece farklı çevrelerden yükselen sesler de kafa karıştırıyor. Türkiye'de olduğu gibi Brezilya'da da Jesus gündemden düşmüyor. Flamengo'nun ligdeki kötü gidişi, taraftarına eski teknik adamları Portekizli Jorge Jesus'un ismini söyletmeye yetti. Flamengo taraftarı sosyal medyada "VoltaJJ" (Geri dön Jorge Jesus) "MisterNoFlamengo" (Flamengo'ya bayım) etiketleriyle kampanya başlattı. Ancak yönetim henüz Jesus'a teklif yapmadı.

'F.BAHÇE'NİN PROJESİNİ DÜŞÜNÜYOR'
Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique ise sarı-lacivertli takımla ilgili CNN Portekiz'e şöyle konuştu: "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar daha var ama bu konu hakkında konuşamam." Avukat ayrıca, Portekizli çalıştırıcının Güney Amerika'dan iki teklif aldığını ve bu tekliflerin birinin Şili Milli Takımı'ndan olduğunu belirtti.

BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Löw defteri kapanmadı
İsmail Kartal'ın müthiş çıkışı Fenerbahçe yönetiminin elini çok güçlendirdi. Jesus olayı ilginç. Görüşülen tek hoca değil ama fotoğraflanan tek isim. Bu yüzden yeni dönemin favorisi haline geldi. Brezilya'da yaptığı röportajda 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyeceğini söylemişti. Ama Ali Koç, ocak ayından beri sadece Jesus'la değil, Jardim, Mancini ve Löw ile de masaya oturdu. Bilgi aldı, danıştı. Fenerbahçe'de Löw defterinin kapanmadığını da belirtelim. Çünkü bu formülün içinde İsmail Kartal da var. Benim gönlüm Kartal'dan yana. Çünkü bütün adayların en az iki ay önünden gidecek. Takımı tanıma, sistemi geliştirme veya transfer planlamasıyla ilgili zamana ihtiyaç duymayacak.r böyle acılar yaşatmasın" dedi.

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