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Giriş Tarihi: 18.5.2022 16:19 Son Güncelleme: 18.5.2022 16:22

Son dakika... Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika... Süper Lig’de 38. haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'in son haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de takımlar son haftaya girerken oynanacak maçların hakemleri de belli oldu.

İşte 38. haftanın hakemleri...

Antalyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

Beşiktaş-Konyaspor: Sarper Barış Saka

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Gaziantep FK-Rizespor: Emre Kargın

Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

Sivasspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Karagümrük-Alanyaspor: Fırat Aydınus

Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek

Hatayspor-Giresunspor: Ali Palabıyık

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Son dakika... Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu!
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