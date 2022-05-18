Son dakika... Süper Lig’de 38. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de takımlar son haftaya girerken oynanacak maçların hakemleri de belli oldu.
İşte 38. haftanın hakemleri...
Antalyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
Beşiktaş-Konyaspor: Sarper Barış Saka
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Gaziantep FK-Rizespor: Emre Kargın
Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
Sivasspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Karagümrük-Alanyaspor: Fırat Aydınus
Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek
Hatayspor-Giresunspor: Ali Palabıyık