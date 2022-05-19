5 milyarlık projeyle geliyor

Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor. Güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için çalışmalara başlayan Özbek'in yol haritası şöyle:1- GALATASARAY'DA Mustafa Cengiz'e iki seçim kaybeden Dursun Özbek'in tekrar başkanlık hayali hiç bitmedi.Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Florya projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Özbek, 5 milyar TL'lik kaynak yaratıp, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düze çıkarmayı amaçlıyor.2 - "GALATASARAY'I kurtarmalıyız" diyen Dursun Özbek'in çağrısına,3- CAMİADA herkesin sevdiği ve potansiyel başkan olarak görülen4- ÖZGÖRKEY ve Timur'dan sonraki hamle Metin Öztürk oldu.5- GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun da Özbek'in listesinde yer alması bekleniyor.6- MEVCUTOnun transfer raporu dikkate alınacak.7- FATİH30 Nisan'da seçim gerçekleşseydi ve Eşref Hamamcıoğlu'na karşı Metin Öztürk kazansaydı Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk olacaktı. 11 Haziran'daki seçim öncesi dengeler değişti ve Metin Öztürk ekibiyle birlikte yeni başkan adayı Dursun Özbek'le birleşti. Okan Buruk'la nisan ayında görüşmeyi gerçekleştiren İsmail Sarıkaya da Özbek'in listesine dahil oldu.Şampiyonlar Ligi'nde 28 Mayıs'ta oynanacak final maçının yorumcusu Fatih Terim olacak. Galatasaray'ın eski teknik direktörü, EXXEN'den yayınlanacak ve Paris'te, Stade de France'ta yaşanacak Real Madrid-Liverpool karşılaşmasının heyecanını izleyenlerle paylaşacak.LEVENT TÜZEMENDursun Özbek'in adaylığı hakkındaki düşünceleriniz neler?Özbek'in başkanlığa adaylığını koyması ve Metin Öztürk'ü de ortak olarak alması Galatasaray adına bir avantaj. Kısa süreler içerisinde Galatasaray'ın çözülmesi gereken sıkıntıları var. Dursun Özbek, oluşturacağı listeyle sorunları çözecektir. Galatasaray'da Florya, Kemerburgaz ve Mecidiyeköy gibi projeler Özbek zamanında start almıştı. Bu gayrimenkullerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi adına Özbek'in elinde hazır projeleri var.Başkanlığı döneminde Galatasaray'a kasa kolaylığı sağlayan ve önemli kredilerin altına imza atan Özbek, aynı davranışı yine sergileyecektir.Teknik drektör adayları arasında Okan Buruk ismi öne çıkıyor. Bu konudaki fikirleriniz nedir?konusunda henüz belirlenmiş bir isim yok. Okan Buruk ve Nuri Şahin gibi isimler gündemde tutuluyor.