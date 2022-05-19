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Giriş Tarihi: 19.5.2022

5 milyarlık projeyle geliyor

MEHMET ÖZCAN
5 milyarlık projeyle geliyor

Kendi döneminde startı verilen Mecidiyeköy, Florya ve Kemerburgaz projelerini hayata geçirmek isteyen Özbek, böylece kulübü mali açıdan ayağa kaldırmayı hedefliyor

Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor. Güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için çalışmalara başlayan Özbek'in yol haritası şöyle:

SPORTİF DİREKTÖR SENSIBILE GÖREVINE DEVAM EDECEK
1- GALATASARAY'DA Mustafa Cengiz'e iki seçim kaybeden Dursun Özbek'in tekrar başkanlık hayali hiç bitmedi. Daha önceki başkanlığı döneminde startı verilen projeler bir türlü hayata geçmedi ve Özbek, dışarıdan da olsa kulübün mali durumunu takip etmeye, raporlar hazırlamaya devam etti. Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Florya projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Özbek, 5 milyar TL'lik kaynak yaratıp, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düze çıkarmayı amaçlıyor.
2 - "GALATASARAY'I kurtarmalıyız" diyen Dursun Özbek'in çağrısına, Eşref Hamamcıoğlu ile yollarını ayıran Cemal Özgörkey olumlu karşılık verdi.
3- CAMİADA herkesin sevdiği ve potansiyel başkan olarak görülen Erden Timur da 11 Haziran'daki seçimde sadece Dursun Özbek'in çatısı altında aktif rol alacağını söyledi.
4- ÖZGÖRKEY ve Timur'dan sonraki hamle Metin Öztürk oldu. Öztürk, kendisine yapılan birleşme önerisini kabul etti ve kendi ekibinden Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ile İsmail Sarıkaya'yı bu yeni oluşuma dahil etti.
5- GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun da Özbek'in listesinde yer alması bekleniyor.
6- MEVCUT sportif direktör Sensibile'nin Özbek başkan seçilirse devam etme ihtimali bulunuyor. Onun transfer raporu dikkate alınacak.
7- FATİH Terim isminin Sportif A.Ş.'de düşünülmesi söz konusu.




OKAN BURUK'A SICAK BAKIYOR
30 Nisan'da seçim gerçekleşseydi ve Eşref Hamamcıoğlu'na karşı Metin Öztürk kazansaydı Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk olacaktı. 11 Haziran'daki seçim öncesi dengeler değişti ve Metin Öztürk ekibiyle birlikte yeni başkan adayı Dursun Özbek'le birleşti. Okan Buruk'la nisan ayında görüşmeyi gerçekleştiren İsmail Sarıkaya da Özbek'in listesine dahil oldu. Sosyal medyada ise Aralık 2017'de Fatih Terim'i göreve getiren Dursun Özbek'in yeni hocasının yine Fatih Terim olacağı yazılıyor. Ancak Özbek'in de Okan Buruk ismine sıcak baktığı öğrenildi.

DEVLER LİGİ FİNALİNİ FATİH TERİM YORUMLAYACAK
Şampiyonlar Ligi'nde 28 Mayıs'ta oynanacak final maçının yorumcusu Fatih Terim olacak. Galatasaray'ın eski teknik direktörü, EXXEN'den yayınlanacak ve Paris'te, Stade de France'ta yaşanacak Real Madrid-Liverpool karşılaşmasının heyecanını izleyenlerle paylaşacak.

2 SORU 2 CEVAP
LEVENT TÜZEMEN

Sorunları çözer
Dursun Özbek'in adaylığı hakkındaki düşünceleriniz neler? Dursun Özbek'in başkanlığa adaylığını koyması ve Metin Öztürk'ü de ortak olarak alması Galatasaray adına bir avantaj. Kısa süreler içerisinde Galatasaray'ın çözülmesi gereken sıkıntıları var. Dursun Özbek, oluşturacağı listeyle sorunları çözecektir. Galatasaray'da Florya, Kemerburgaz ve Mecidiyeköy gibi projeler Özbek zamanında start almıştı. Bu gayrimenkullerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi adına Özbek'in elinde hazır projeleri var. Yönetime alacağı isimler, projelerin hızlandırılmasını sağlayacak kişilerdir. Başkanlığı döneminde Galatasaray'a kasa kolaylığı sağlayan ve önemli kredilerin altına imza atan Özbek, aynı davranışı yine sergileyecektir. Galatasaray'ın güçlü bir yönetime ihtiyacı vardı. ÖzbekÖztürk birlikteliği buna yetecektir.
Teknik drektör adayları arasında Okan Buruk ismi öne çıkıyor. Bu konudaki fikirleriniz nedir? Hoca konusunda henüz belirlenmiş bir isim yok. Okan Buruk ve Nuri Şahin gibi isimler gündemde tutuluyor. Okan Buruk'un da karşılık beklemeden hizmet etme sözünün büyük ilgi gördüğünü söyleyebilirim.

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