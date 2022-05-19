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Giriş Tarihi: 19.5.2022 14:36

Aubameyang, Gabon Milli Takımı'na veda etti

AA
Aubameyang, Gabon Milli Takımı’na veda etti

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, kaptanlığını üstlendiği Gabon Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Gabon Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aubameyang'ın milli takımdan emekliye ayrıldığı belirtilerek, takıma sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

Kararını mektupla duyuran 32 yaşındaki santrfor ise "13 yıl boyunca ülkemi gururla temsil etmenin ardından uluslararası kariyerimi noktalıyorum. İyi ve kötü günümde her zaman yanımda duran Gabon halkına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gabon formasıyla 72 karşılaşmada 30 kez ağları sarsan Pierre-Emerick Aubameyang, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Aubameyang, Gabon Milli Takımı'na veda etti
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