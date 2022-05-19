Avrupa’nın kralı Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt ile Rangers, İspanya'nın Sevilla kentinde kozlarını paylaştı. Normal süresi ve 120 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla 5-4 kazanan Alman ekibi, Kupa 2'de Avrupa'nın en büyüğü oldu.Rangers, 57. dakikada Aribo'nun şık golüyle öne geçti. Almanlar'ın cevabı gecikmedi. 69'da Kostic'in ortasında Rafael Borre, sol alt köşeye topu gönderip skoru eşitledi: 1-1. 90 dakikada ve uzatmalarda beraberlik bozulmadı, maç penaltılara gitti.Rangers yıkıldı, kupa Frankfurt'un ellerinde havalandı. Bu sonuçla Süper Lig'de ikincilik için büyük avantaj yakalayan