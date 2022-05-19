Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’nın kralı Frankfurt
Giriş Tarihi: 19.5.2022

Avrupa’nın kralı Frankfurt

Avrupa’nın kralı Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt ile Rangers, İspanya'nın Sevilla kentinde kozlarını paylaştı. Normal süresi ve 120 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla 5-4 kazanan Alman ekibi, Kupa 2'de Avrupa'nın en büyüğü oldu. 42 yıl sonra bu kulvarda Avrupa şampiyonluğuna uzanan Frankfurt, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde boy göstermeye hak kazandı. Rangers, 57. dakikada Aribo'nun şık golüyle öne geçti. Almanlar'ın cevabı gecikmedi. 69'da Kostic'in ortasında Rafael Borre, sol alt köşeye topu gönderip skoru eşitledi: 1-1. 90 dakikada ve uzatmalarda beraberlik bozulmadı, maç penaltılara gitti. 117'de oyuna giren Ramsey, atışı kaçırınca Rangers yıkıldı, kupa Frankfurt'un ellerinde havalandı. Bu sonuçla Süper Lig'de ikincilik için büyük avantaj yakalayan F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 2 yerine 3 ön eleme oynamak zorunda kaldı..

EN ÇOK OKUNANLAR

32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği: ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika: Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Birlikte ve yakın çalışma kararlılığındayız
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil
Son Dakika Haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Atatürk Havalimanı için yeni kararı açıkladı: Açık tutulmaya devam edilecek
Nörolojik sebepli el ve ayak ağrıları
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonu penaltılar belirledi! Frankfurt, Rangers'ı penaltılarda devirdi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Nasıl olacağına kısaca bir göz atalım!
Sen sustukça ben hatırlatacağım
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’nın kralı Frankfurt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA