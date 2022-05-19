Avrupa’nın kralı Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt ile Rangers, İspanya'nın Sevilla kentinde kozlarını paylaştı. Normal süresi ve 120 dakikası 1-1 biten mücadeleyi penaltılarla 5-4 kazanan Alman ekibi, Kupa 2'de Avrupa'nın en büyüğü oldu. 42 yıl sonra bu kulvardaAvrupa şampiyonluğuna uzananFrankfurt, tarihinde ilk kezDevler Ligi'nde boy göstermeyehak kazandı. Rangers, 57. dakikada Aribo'nun şık golüyle öne geçti. Almanlar'ın cevabı gecikmedi. 69'da Kostic'in ortasında Rafael Borre, sol alt köşeye topu gönderip skoru eşitledi: 1-1. 90 dakikada ve uzatmalarda beraberlik bozulmadı, maç penaltılara gitti. 117'de oyuna girenRamsey, atışı kaçırınca Rangers yıkıldı, kupa Frankfurt'un ellerinde havalandı. Bu sonuçla Süper Lig'de ikincilik için büyük avantaj yakalayan F.Bahçe,Şampiyonlar Ligi gruplarınakalmak için 2 yerine 3 ön elemeoynamak zorunda kaldı..