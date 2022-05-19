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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Pazarlık bonuslara kaldı

VOLKAN DEMİR
Pazarlık bonuslara kaldı

Jesus’u İstanbul’a davet eden F.Bahçe Başkanı Koç, sözleşmenin süresi ve bonuslardaki pürüzü çözüp imzayı attırmayı hedefliyor

Brezilya basını, Jorge Jesus'un Flamengo'yu beklediği yönünde haberler yapsa da Portekizli hocanın ülkesinde yayımlanan O Jogo gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la 3. görüşmenin İstanbul'da yüz yüze olacağını duyurdu. 67 yaşındaki Jesus'un ailesiyle birlikte İstanbul'a davet edildiği ve cuma günü (yarın) tarafların bir araya geleceği belirtildi.

JESUS 1, KOÇ 2 YIL İSTİYOR
Haberde her fırsatta Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini belirten teknik direktör Jesus'un, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme talep ettiği ancak sarı-lacivertlilerin bu sürenin 2 yıl olmasında ısrarcı olduğu da yer aldı. Başkan Ali Koç'un İstanbul'da yapılacak görüşmede hem sözleşme süresi hem de bonuslardaki pürüzü ortadan kaldırıp imzayı attırmak istediğine vurgu yapıldı.

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Pazarlık bonuslara kaldı
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