Pazarlık bonuslara kaldı

Brezilya basını, Jorge Jesus'un Flamengo'yu beklediği yönünde haberler yapsa da Portekizli hocanın ülkesinde yayımlanan O Jogo gazetesi, Fenerbahçe67 yaşındaki Jesus'un ailesiyle birlikte İstanbul'a davet edildiği veHaberde her fırsatta Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini belirten teknik direktör Jesus'un, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme talep ettiği ancak sarı-lacivertlilerin bu sürenin 2 yıl olmasında ısrarcı olduğu da yer aldı.