Pazarlık bonuslara kaldı

Jesus’u İstanbul’a davet eden F.Bahçe Başkanı Koç, sözleşmenin süresi ve bonuslardaki pürüzü çözüp imzayı attırmayı hedefliyor
Brezilya basını, Jorge Jesus'un Flamengo'yu beklediği yönünde haberler yapsa da Portekizli hocanın ülkesinde yayımlanan O Jogo gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la 3. görüşmeninİstanbul'da yüz yüze olacağını duyurdu. 67 yaşındaki Jesus'un ailesiyle birlikte İstanbul'a davet edildiği ve cuma günü(yarın) tarafların biraraya geleceği belirtildi.
JESUS 1, KOÇ 2 YIL İSTİYOR
Haberde her fırsatta Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini belirten teknik direktör Jesus'un, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme talep ettiği ancak sarı-lacivertlilerin bu sürenin 2 yıl olmasında ısrarcı olduğu da yer aldı. Başkan Ali Koç'un İstanbul'da yapılacakgörüşmede hem sözleşmesüresi hem de bonuslardaki pürüzüortadan kaldırıp imzayı attırmakistediğine vurgu yapıldı.