Sörloth için ilk teklif 5 milyon €

igin bitimine bir maç kala teknik direktör konusuna yoğunlaşan Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor.Leipzig kulübü, Norveçli golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, oyuncu 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon Euro maaş talep etti. Sarı-lacivertli yönetimile başlayacak, Sörloth'tan da maaş talebinde indirim istenecek. Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunu hallettikten sonra santrfora yoğunlaşacak. Listededa var.