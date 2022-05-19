Sörloth için ilk teklif 5 milyon €

Ligin bitimine bir maç kala teknik direktör konusuna yoğunlaşan Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor. Alexander Sörloth'un menajeriMorten Wivestad ile İstanbul'da ilkgörüşme yapıldı. Leipzig kulübü, Norveçli golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, oyuncu 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon Euro maaş talep etti. Sarı-lacivertli yönetim Leipzig ile pazarlıklara5 milyon Euro bonservis ile başlayacak, Sörloth'tan da maaş talebinde indirim istenecek. Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunu hallettikten sonra santrfora yoğunlaşacak. Listede VedatMuriqi, Seferovic ve Aboubakar da var.