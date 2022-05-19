Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sörloth için ilk teklif 5 milyon €
Giriş Tarihi: 19.5.2022

Sörloth için ilk teklif 5 milyon €

Sörloth için ilk teklif 5 milyon €

Norveçli golcüye teklifiyle Beşiktaş’ın önüne geçen Fenerbahçe, Leipzig ile pazarlığı 5 milyon Euro’dan başlatacak

Ligin bitimine bir maç kala teknik direktör konusuna yoğunlaşan Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor. Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da ilk görüşme yapıldı. Leipzig kulübü, Norveçli golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, oyuncu 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon Euro maaş talep etti. Sarı-lacivertli yönetim Leipzig ile pazarlıklara 5 milyon Euro bonservis ile başlayacak, Sörloth'tan da maaş talebinde indirim istenecek. Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunu hallettikten sonra santrfora yoğunlaşacak. Listede Vedat Muriqi, Seferovic ve Aboubakar da var.

EN ÇOK OKUNANLAR

32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği: ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika: Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Birlikte ve yakın çalışma kararlılığındayız
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil
Son Dakika Haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Atatürk Havalimanı için yeni kararı açıkladı: Açık tutulmaya devam edilecek
Nörolojik sebepli el ve ayak ağrıları
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonu penaltılar belirledi! Frankfurt, Rangers'ı penaltılarda devirdi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Nasıl olacağına kısaca bir göz atalım!
Sen sustukça ben hatırlatacağım
ARKADAŞINA GÖNDER
Sörloth için ilk teklif 5 milyon €
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA