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Giriş Tarihi: 19.5.2022 17:51

Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belirlendi

AA
Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belirlendi

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletlerinin 50 ile 100 lira arasında satışa sunulacağı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası için toplantı yapıldığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında passolig kart uygulanacağının aktarıldığı açıklamada, "Sivasspor taraftarları için batı tribünün tamamı ve güney kale arkası tribünleri ayrılmıştır. Güney kale arkası 50 lira, batı tribünü ise 100 lira olacaktır." denildi.

Biletlerin yarından itibaren www.passo.com.tr internet sitesinden, Sivas passolig satış gişelerinden, İstanbul'da bulunan diğer passolig gişelerinden ve maç haftasında ise Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki passolig gişelerinden satışının yapılacağının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bireysel pankartlar stada alınmayacaktır. Onaylanmış pankartların müsabaka günü en geç saat 12.00'ye kadar müsabaka güvenlik amirinin bilgisi dahilinde kontrolleri yapılacak ve sonrasında stada alınacaktır. En ön sıralarda olmamak, plastik bayraklı sopa olması kaydı ile büyük bayraklar stada kontrol edilerek alınabilecektir. Davul girişleri İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü onayı ile yapılacaktır. Sivasspor için ayrılan engelli tribün biletleri başvuru sırasına göre passolig uygulamasına göre yapılacaktır. Kulübümüze ayrılan engelli tribün koltuk sayısı 150 kişiliktir. Passolig gişelerinden engelli kartları gösterilerek biletleri tanımlanacaktır."

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Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belirlendi
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