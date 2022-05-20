Bir yere gitmiyorum

Şampiyonluğa 8 gol, 4 asistle katkı veren Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas,'un sorularını yanıtladı. Hakkında çıkan transfer söylentileri için Bakasetas,Teklif gelirse bunu bilecek yönetimdir. Benim 2 yıl sözleşmem var. Büyük bir kulübün oyuncusuyum. İyi bir teklif olursa, gidip gitmeyeceğime kulüp karar verecektir" dedi.28 yaşındaki oyuncu şampiyonluk için şunları söyledi:Onlar uzun yıllardır bunu bekliyordu. Bu unvanı şehre getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Umarım bu şehir, gelecekte daha çok şampiyonluk yaşar. Ben buraya şampiyonluk için gelmiştim. Bazı insanların kafasında Alanyaspor'dayken Trabzon'a attığım gol vardı. Başkan da banademişti. Bunu hep beraber yaptık."Şampiyonluk kutlamalarında Siopis'le birlikte Yunan bayrağıyla sahneye çıkmasının çok konuşulduğu hatırlatılan Bakasetas, "Yunanistan'da da bana Türkiye'de yaşamakla ilgili sorular soruyorlar. İki ülke arasında bir tarih var ama bunu artık unutmamız gerekiyor. Zor günlerden geçtiğimiz dünyada en güzel mesajları futbolla verebilirsiniz. Yunanistan'dan gelen insanlar olarak Türkiye'de yaptığımız işle saygı ve sevgi görüyoruz" diye konuştu.Şampiyonluğa olan inancının son 6 dakikada iki gol birden atıp kazandıkları Galatasaray maçında zirve yaptığını söyleyen Bakasetas, en kritik golü ve en üzüldüğü anı şöyle anlattı: "Skor 1-1'ken Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığım penaltı çok iyi bir anda gelmişti. Zor olan ise Giresun'da kaçırdığım penaltılardı. Bana büyük acı verdi ama taraftardan büyük destek aldım. Ben de çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda gollerime devam ettim."Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün eski başkanı, teknik direktörü ve futbolcusu Özkan Sümer'in Maçka'daki mezarını ziyaret etti. Başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, yönetici Sami Karaman ve yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci de eşlik etti.