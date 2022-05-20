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Giriş Tarihi: 20.5.2022 15:26 Son Güncelleme: 20.5.2022 15:27

Burak Yılmaz'dan Lille'e veda! "Sizleri unutmayacağım"

AA
Burak Yılmaz’dan Lille’e veda! Sizleri unutmayacağım

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen eski milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın oynanacak maç sonrası takımdan ayrılacağını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yarın Rennes'i ağırlayacakları sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika iki yıl geçirerek harika iki kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Lille'e 2020'de transfer olan 36 yaşındaki golcü futbolcu, takımıyla birer Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, Lille formasıyla 72 maça çıktı ve 25 gol kaydetti.

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Burak Yılmaz'dan Lille'e veda! "Sizleri unutmayacağım"
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