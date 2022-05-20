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Giriş Tarihi: 20.5.2022 17:29

Dursun Özbek adaylığını resmen açıkladı!

Dursun Özbek adaylığını resmen açıkladı!

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek, 12 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde aday oalcağını resmen açıkladı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek, 12 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimine aday olacağını resmen açıkladı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamasının tamamı...

Heyecanlıyım tabii. Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benimle beraber yürümeyi kabul eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Eşref kardeşime de başarılar diliyorum.

SEN BEN YOK GALATASARAY VAR

12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarı için projelerimiz var. Biz Galatasaraylıyız, bizde sen ben yok sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz.

ERDEN TİMUR BİZİMLE

Erden Timur kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet verecek ekibimiz var. Erden Timur kardeşim, Sportif A.Ş'de olacak. Kendisi çok deneyimli. Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde en önde hizmet edecek.

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Dursun Özbek adaylığını resmen açıkladı!
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