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Giriş Tarihi: 20.5.2022 09:35

Eintracht Frankfurt'ta Oliver Glasner mucizesi! 3. Lig takımına elendi ancak...

UĞUR ÇEM
Eintracht Frankfurt’ta Oliver Glasner mucizesi! 3. Lig takımına elendi ancak...
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Sezon başında Oliver Glasner ile kupada 3. Lig ekibine elenen Frankfurt, ligde de 1.5 ay kazanamadı. Ancak yönetim, Avusturyalı’yı destekledi ve sezonu Avrupa kupasıyla taçlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'ı penaltılarla 5-4 deviren Eintracht Frankfurt, teknik direktör Oliver Glasner'e verdiği kredinin karşılığını hem maddi hem de manevi olarak aldı.

Frankfurt yönetimi, sezon başında teknik direktörlüğe Oliver Glasner'i getirdi. Ancak Avusturyalı çalıştırıcı sezona Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Mannheim'e elenerek başladı. Üstüne Bundesliga'da 1.5 ay boyunca galibiyet yüzü (6B-1M) göremeyen Alman ekibi ligde dibi boyladı. Ancak yönetim, 47 yaşındaki hocanın arkasında durdu, taraftarlar da her maç stadı doldurarak tam destek verdi. Zor günleri atlatan Glasner, takımını Bundesliga'da 11.'liğe taşırken, 42 yıl sonra kulübe Avrupa'da kupa kazandırdı.

53 MİLYON EURO GARANTİ

Avrupa'nın iki numaralı kupası Alman kulübünün kasasını da doldurdu. Tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi'ni (ilki UEFA Kupası adıyla) müzesine götüren Kartallar, bu takımı kurmak için sadece 13 milyon 850 bin Euro bonservis harcadı. Bunun karşılığında ise UEFA'dan toplamda 53 milyon 90 bin Euro'yu cebine koymayı başardı. Bu primin içinde önümüzdeki yılın Şampiyonlar Ligi katılım payı ve Süper Kupa'dan gelecek meblağ da bulunuyor.

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Eintracht Frankfurt'ta Oliver Glasner mucizesi! 3. Lig takımına elendi ancak...
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