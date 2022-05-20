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Giriş Tarihi: 20.5.2022 15:39

Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Aziz imzayı attı! Resmi açıklama...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Aziz imzayı attı! Resmi açıklama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer almayı büyük ihtimalle garantileyen Fenerbahçe'de ilk imza atıldı. Tecrübeli stoper Serdar Aziz, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Serdar Aziz, 2025 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Milli futbolcunun gerçekleşen imza töreninde hazır bulunan yönetici Selahattin Baki, Serdar Aziz'in sözleşme imzalamasında duyduğu mutluluğu dile getirdi ve "Öncelikle hayırlı olsun. Ben de ekstra mutluyum çünkü ben yönetime girdiğim zaman benim de A'dan Z'ye içinde bulunduğum ilk transferdi, Serdar Aziz. Aradan üç sene geçmiş. Bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız, hem idmanda hem maçlarda elinden geleni ortaya koymaya çalışan çok iyi bir kardeşimiz. Bizden birisi, üç yılda da bunu ispatladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber saha içinde saha dışında bir bütün olarak mücadeleyi verip kazanacağız. Hayırlı olsun, mutluyum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM"

Serdar Aziz ise, "Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe'ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım." şeklinde konuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Aziz imzayı attı! Resmi açıklama...
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