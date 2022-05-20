Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Benteke’ye Trabzonspor kancası! Öncelik Fırtına’da...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor, devler liginde başarıyı getirecek bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını santrafor hattını güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, yıldız futbolcuları gündemine aldı.
TRABZONSPOR CHRİSTİAN BENTEKE'NİN PEŞİNDE
Konuyla ilgili Belçika basınından da flaş bir iddia geldi. Bordo- mavililerin, dünyaca ünlü golcü Christian Benteke'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace'tan bu yaz ayrılacağı belirtildi.
GOLSÜZ SEZON
Daha önce Liverpool, Aston Villa gibi dev takımlarda forma giyen Belçikalı forvet Benteke, bu sezon tüm kulvarlarda çıktğı 31 maçta 4 gol atarken 1 de gol pası verdi.