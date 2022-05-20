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Giriş Tarihi: 20.5.2022 10:50 Son Güncelleme: 20.5.2022 11:30

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Benteke'ye Trabzonspor kancası! Öncelik Fırtına'da...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Benteke’ye Trabzonspor kancası! Öncelik Fırtına’da...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belçika basınına göre Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen yıldız futbolcu Christian Benteke için bordo mavili ekip devreye girdi. Fırtına, 31 yaşındaki golcünün transferi için avantajlı durumda. İşte tüm detaylar...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor, devler liginde başarıyı getirecek bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını santrafor hattını güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, yıldız futbolcuları gündemine aldı.

TRABZONSPOR CHRİSTİAN BENTEKE'NİN PEŞİNDE

Konuyla ilgili Belçika basınından da flaş bir iddia geldi. Bordo- mavililerin, dünyaca ünlü golcü Christian Benteke'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace'tan bu yaz ayrılacağı belirtildi.

FIRITNA DAHA ÖNDE

Benteke için Belçika ekibi Standard Liege ile yarışan Trabzonspor'un transferde önde olduğu yazıldı. 1.90 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek.

GOLSÜZ SEZON

Daha önce Liverpool, Aston Villa gibi dev takımlarda forma giyen Belçikalı forvet Benteke, bu sezon tüm kulvarlarda çıktğı 31 maçta 4 gol atarken 1 de gol pası verdi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Benteke'ye Trabzonspor kancası! Öncelik Fırtına'da...
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