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Giriş Tarihi: 20.5.2022 11:57 Son Güncelleme: 20.5.2022 12:00

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Nwakaeme’nin alternatifi Christian Tello! Fırtına'nın B planı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Nwakaeme’nin alternatifi Christian Tello! Fırtına’nın B planı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı transfer listesini yönetime iletti. Listeye göre Nwakaeme’nin alternatifi olarak Christian Tello yer aldı. İşte tüm detaylar…Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı transfer listesini yönetime iletti. Listeye göre Nwakaeme’nin alternatifi olarak Christian Tello yer aldı. İşte tüm detaylar…

Şampiyon Trabzonspor, önümüzdeki sezon da kaldığı yerden devam etmek istiyor. Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetim kuruluna gelecek sezon transfer edilecek isimlerin listesini verdi.

Karadeniz Fırtınası, savunmanın soluna, sağına, göbeğine transfer yapacak. Ayrıca kaliteli bir 6 numara ve santrfor arayışları da var. Trabzonspor transferlere odaklanırken takımda kimlerin kalacağı ve kimlerin gideceği henüz netlik kazanmadı.

Trabzonspor'da taraftarların gözü kulağı Anthony Nwakaeme'de… Bordo-Mavililer'in şampiyonluğunda başrol oyunculardan olan Nijeryalı yıldızın vereceği karar merak ediliyor. Yönetim son görüşmede yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş+500 bin Euro imza parası teklif etti.

Karadeniz Fırtınası'nda Yönetim teklifi sonrasında beklemeye geçti. Nwakaeme'nin vereceği karara göre hareket edilecek. 33 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme şartlarını kabul ederse yönetim sol kanat için transfer arayışlarını rafa kaldıracak. Ancak şartları kabul etmediği ve masadan kalktığı durumda ise B planı devreye sokulacak.

Trabzonspor, Nwakaeme'nin ayrılığı ihtimaline karşı önlemini aldı. Fırtına daha önce de görüşmelerde bulunduğu Christian Tello'nun transferinde önemli mesafe katetti.

Bordo-Mavililer, Nwakaeme'den olumsuz bir haber gelmesi durumunda İspanyol yıldız ile temasa geçip transferi bitirecek. Nwakaeme'nin birkaç gün içinde yönetime yeni sözleşme ile ilgili kesin dönüş yapması bekleniyor.

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Christian Tello, 2017 yılından beri Real Betis takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barcelona altyapısından yetişti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Tello'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde en üst sıralarda olan Christian Tello için devre arasında da hamle yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Nwakaeme’nin alternatifi Christian Tello! Fırtına'nın B planı...
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