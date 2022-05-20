Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Nwakaeme’nin alternatifi Christian Tello! Fırtına’nın B planı...

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde en üst sıralarda olan Christian Tello için devre arasında da hamle yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 3 de asist yaptı.