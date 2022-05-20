Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Nwakaeme’nin alternatifi Christian Tello! Fırtına’nın B planı...

Şampiyon Trabzonspor, önümüzdeki sezon da kaldığı yerden devam etmek istiyor. Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetim kuruluna gelecek sezon transfer edilecek isimlerin listesini verdi.
Karadeniz Fırtınası, savunmanın soluna, sağına, göbeğine transfer yapacak. Ayrıca kaliteli bir 6 numara ve santrfor arayışları da var. Trabzonspor transferlere odaklanırken takımda kimlerin kalacağı ve kimlerin gideceği henüz netlik kazanmadı.
Karadeniz Fırtınası'nda Yönetim teklifi sonrasında beklemeye geçti. Nwakaeme'nin vereceği karara göre hareket edilecek. 33 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme şartlarını kabul ederse yönetim sol kanat için transfer arayışlarını rafa kaldıracak. Ancak şartları kabul etmediği ve masadan kalktığı durumda ise B planı devreye sokulacak.
Trabzonspor, Nwakaeme'nin ayrılığı ihtimaline karşı önlemini aldı. Fırtına daha önce de görüşmelerde bulunduğu Christian Tello'nun transferinde önemli mesafe katetti.
Bordo-Mavililer, Nwakaeme'den olumsuz bir haber gelmesi durumunda İspanyol yıldız ile temasa geçip transferi bitirecek. Nwakaeme'nin birkaç gün içinde yönetime yeni sözleşme ile ilgili kesin dönüş yapması bekleniyor.
Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Christian Tello, 2017 yılından beri Real Betis takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barcelona altyapısından yetişti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Tello'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde en üst sıralarda olan Christian Tello için devre arasında da hamle yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 3 de asist yaptı.