Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’da yerli transfer operasyonu! Kaan Ayhan, Halil Akbunar ve Onur Bulut...

3 YERLİ OYUNCU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İlk etapta planlarını 7+4 kuralına göre yapan Trabzonspor, yerli transferinde 3 oyuncu için harekete geçti. Her ne kadar Haziran'daki TFF seçiminden sonra bu sezonki gibi 8+3 kuralına devam etme ihtimali olsa da, Fırtına takımdaki yerli alternatifini çoğaltmak istiyor.