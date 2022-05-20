Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’da yerli transfer operasyonu! Kaan Ayhan, Halil Akbunar ve Onur Bulut...

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezona Avrupa için kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavili takımda kimlerin kalıp kimlerin geleceği merak ediliyor.
3 KULVARDA YARIŞACAK OLAN TRABZONSPOR'DA KADRO DERİNLİĞİ İSTENİYOR
Kamp dönemi öncesi listedeki isimlerin transferi için erken yol almak isteyen Trabzonspor, harekete geçti. Önümüzdeki sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fırtına'da kadro derinliği oluşturulmak isteniyor.
3 YERLİ OYUNCU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
İlk etapta planlarını 7+4 kuralına göre yapan Trabzonspor, yerli transferinde 3 oyuncu için harekete geçti. Her ne kadar Haziran'daki TFF seçiminden sonra bu sezonki gibi 8+3 kuralına devam etme ihtimali olsa da, Fırtına takımdaki yerli alternatifini çoğaltmak istiyor.
STOPERDE İLK HEDEF KAAN AYHAN
Stoperde öncelikli hedefini belirleyen Abdullah Avcı, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı takımında görmek istiyor. Devre arasında Trabzonspor'un çok istediği Milli futbolcu için kulübüyle yeniden temaslar başladı.
ABDULLAH AVCI, HALİL AKBUNAR İÇİN ISRARCI
Hücumda yerli kanat olarak Halil Akbunar ismi ön planda. Küme düşen Göztepe 'den kesin olarak ayrılacağı öğrenilen başarılı futbolcu, sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelmişti. 28 yaşındaki Halil için teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu öğrenildi.
Sağ bekte ise Onur Bulut ön plana çıkıyor. Bu sezon Kayserispor'da sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu, 34 lig maçında 8 asist yaptı, 1 de gol attı.