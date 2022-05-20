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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Yıldızlar ‘Dursun’ kupalar gelsin!

Yıldızlar ‘Dursun’ kupalar gelsin!

Başkan adayı Dursun Özbek, takımı şaha kaldırmak için kolları sıvadı. Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson gibi isimlere teklifler gelirken, Özbek yıldızları kadroda tutup takviyelerle takımı şampiyonluğa ulaştırmanın hesapları içinde

Galatasaray'da seçim havasına iyice girildi. Dursun Özbek, güçlü liste için çalışmalarına devam ediyor. Başkan adayı Metin Öztürk ile birleşerek seçime girecek olan Özbek'in ekibinde Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya da yer alacak. Erden Timur ve Cemal Özgörkey de listenin diğer ağır topları. Bu arada Özbek ve kurmayları, futbol takımını ayağa kaldırmak için de kolları sıvadı. Hedefi şampiyonluk olarak koyan Özbek, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün gibi isimlere gelecek teklifleri reddetme kararı aldı.
Bu oyuncuları takımda tutup üstüne takviye ile zirveye çıkmak isteyen Dursun Özbek ayrıca takımı da yerli bir teknik adama emanet edecek. Teknik direktör Domenec Torrent ve ekibiyle ise yollar yüzde 99 ayrılacak.

ARDA YENİ HOCAYI BEKLİYOR
Adana Demirspor maçında Torrent tarafından kadroya alınmadığı için taraftara veda edemeyen Arda Turan'ın oynamaması tartışmalara neden olmuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. Futbolu bırakma konusunda henüz karar vermedim. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak" dedi. Yıldız futbolcunun yeni teknik direktörü beklediği ve ona göre yol haritası çizeceği öğrenildi.

MARCAO DAMGASI
Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Avrupa Ligi'nin en iyi ilk 11'ine girdi. Barcelona'ya son 16 turunda elenen sarı-kırmızılıların deneyimli stoperi, turnuvada 7.55 reyting alarak adını enler arasına yazdırdı.

LİSTELER VERİLİYOR
Galatasaray camiası 11 Haziran'daki başkanlık seçimine odaklanırken bugün 18.00'e kadar listeler son halini alacak ve divan kuruluna teslim edilecek. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarışacağı seçimde sürpriz bir aday beklenmiyor.

ASLAN FİNALİ ANTALYA'DA YAPIYOR
Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini bugün noktalıyor. Antalyaspor deplasmanında saat 20.00'de sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı daha önce oynanan 51 maçta 31 kez kazanan taraf oldu. Akdeniz temsilcisi 7 defa gülerken, 13 maç eşitlikle bitti.

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Galatasaray, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta hiç yenilmedi, 8 kez kazandı.

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Yıldızlar ‘Dursun’ kupalar gelsin!
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