Yıldızlar ‘Dursun’ kupalar gelsin!

Galatasaray'da seçim havasına iyice girildi. Dursun Özbek, güçlü liste için çalışmalarına devam ediyor. Başkan adayı Metin Öztürk ile birleşerek seçime girecek olan Özbek'in ekibindeda yer alacak.de listenin diğer ağır topları. Bu arada Özbek ve kurmayları, futbol takımını ayağa kaldırmak için de kolları sıvadı. Hedefi şampiyonluk olarak koyan Özbek,gibi isimlere gelecek teklifleri reddetme kararı aldı.Bu oyuncuları takımda tutup üstüne takviye ile zirveye çıkmak isteyenAdana Demirspor maçında Torrent tarafından kadroya alınmadığı için taraftara veda edemeyen Arda Turan'ın oynamaması tartışmalara neden olmuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "" dedi. Yıldız futbolcunun yeni teknik direktörü beklediği ve ona göre yol haritası çizeceği öğrenildi.Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Avrupa Ligi'nin en iyi ilk 11'ine girdi. Barcelona'ya son 16 turunda elenen sarı-kırmızılıların deneyimli stoperi, turnuvada 7.55 reyting alarak adını enler arasına yazdırdı.Galatasaray camiası 11 Haziran'daki başkanlık seçimine odaklanırken bugünkadar listeler son halini alacak ve divan kuruluna teslim edilecek.Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini bugün noktalıyor. Antalyaspor deplasmanında saat 20.00'de sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı daha önce oynanan. Akdeniz temsilcisi 7 defa gülerken, 13 maç eşitlikle bitti.Galatasaray, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta hiç yenilmedi, 8 kez kazandı.