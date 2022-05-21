Aslan’ın çilesi bitti

Bu sezon 52. maçına Antalyaspor karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu oyuna sonradan girse de boş geçmedi. 23 yaşındaki oyuncu, 77. dakikada Mostafa Mohamed'in golüne asist katkısı sağlarkenMostafa Mohamed, Süper Lig'de Aslan'ın kurtarıcısı oldu. Mısırlı oyuncu, ligde attığı son dört golü de sonradan dahil olduğu karşılaşmalarda kaydetti. Mostafa ayrıca Antalya deplasmanında sahaya çıktığı iki lig maçında da gol kaydetti. Maç sonunda performansını değerlendiren 24 yaşındaki golcü,yorumunu yaptı.Maç sonu formasını Nuri Şahin'e hediye eden Muslera yeni sezon için bir an önce toparlanmaları gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti: "Feghouli, Arda ve Babel'e teşekkür ediyorum. Kontratları bitti. Çok kötü bir sezon geçirdik, mutlu değiliz. Kulübün içinde bulunduğu durumu umarım erken çözeriz. Kendimizi düzeltmemiz lazım."Galatasaray forması ile 100. maçına çıkan Ryan Babel bu durumun gurur verici olduğunu söyledi. "Herkes hep şampiyonluk bekliyor" diyen Hollandalı oyuncu, "Zor bir sezondu ve biz de çok şey öğrendik" ifadelerini kullandı.Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği son 12 Süper Lig maçını da kaybetmedi. 8 kez kazanan taraf sarı-kırmızılılar olurken, 4 maç da beraberlikle sona erdi.Maçtan önce Antalyaspor tribünleri Nuri Şahin'e pankartlarla destek olurken kırmızı-beyazlılar tarihinin en uzun yenilmezlik serisini 16 maça (10 galibiyet, 6 beraberlik) yükseltti.Sezonu -2 averaj ile bitiren sarıkırmızılılar 2010-11 sezonundaki -5 averajlı dönemin ardından ikinci kez eksi averaj ile sezonu tamamladı.