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Giriş Tarihi: 21.5.2022

Erden kardeşim Sportif A.Ş.’de

MEHMET ÖZCAN
Erden kardeşim Sportif A.Ş.’de
Olağanüstü seçimli genel kurul için adaylığını koyup Metin Öztürk'le işbirliğine giden Dursun Özbek, divan başkanlığına verdiği liste sonrası açıklamalarda bulundu. Özbek, ekibinden ayrılacağı yönünde iddialar bulunan Erden Timur ile ilgili soruya "Kendisi çok deneyimli ve Sportif A.Ş.'de olacak. Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde en önde hizmet edecek Erden kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet verecek ekibimiz var" dedi. Özbek şöyle devam etti: "12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını sağlayacak ve sporda başarı getirecek projelerimiz hazır. Biz Galatasaraylıyız, bizde sen ben yok sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz. Geçmişten dersler aldık, deneyime sahibiz. Ekibe baktığınız zaman, liste her şeyi söylüyor. Geçmişten aldığımız deneyimle bundan sonraki süreci iyi yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

DURSUN ÖZBEK
YÖNETİM KURULU
Dursun Özbek (Başkan)
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Bora İsmail Bahçetepe
Rıza Tevfik Morova
Eray Yazgan
Levent Yaz
Ahmet Cemal Özgörkey
İsmail Sarıkaya
Mehmet Saruhan Cıbara
Dikran Gülmezgil
YEDEK ÜYELER
Can Natan
Emir Aral
Cansu Ak
Tanur Lara Yılmaz
Cem Soylu

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