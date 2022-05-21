Erden kardeşim Sportif A.Ş.’de

Olağanüstü seçimli genel kurul için adaylığını koyup Metin Öztürk'le işbirliğine giden Dursun Özbek, divan başkanlığına verdiği liste sonrası açıklamalarda bulundu. Özbek, ekibinden ayrılacağı yönünde iddialar bulunan Erden Timur ile ilgili soruya "Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde en önde hizmet edecek Erden kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet verecek ekibimiz var" dedi. Özbek şöyle devam etti: "12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını sağlayacak ve sporda başarı getirecek projelerimiz hazır. Biz Galatasaraylıyız, bizde sen ben yok sadece Galatasaray var.Geçmişten aldığımız deneyimle bundan sonraki süreci iyi yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."Dursun Özbek (Başkan)Metin ÖztürkNiyazi YelkencioğluBora İsmail BahçetepeRıza Tevfik MorovaEray YazganLevent YazAhmet Cemal Özgörkeyİsmail SarıkayaMehmet Saruhan CıbaraDikran GülmezgilCan NatanEmir AralCansu AkTanur Lara YılmazCem Soylu