Hocam şampiyonluğa çağırdı koşa koşa geldim

Şampiyon Trabzonspor'un nereye koysan oynayanDorukhan Toköz,'un konuğu oldu. Trabzonspor'a gelişi, sakatlık süreci ve şehirdeki kutlamalara kadar birçok sorumuzu yanıtlayan 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'tan ayrılış sürecini de ilk kez anlattı...Sezona geç başladım. Vücudum ağır antrenmana hazır değilken bazı sıkıntılar yaşadım ama eski sakatlığımla alakalı değildi, yeni bir sakatlıktı bu. Takıma bir an önce ayak uydurmaya ve katkı sağlamaya çalıştığım için oldu bu ve o süreç yaşandı bitti.Beşiktaş'ta kalabilir veya İstanbul'da başka bir takıma gidebilirdim. Avrupa'dan da teklifler vardı. Sonra Trabzonspor'dan istediler. Abdullah Avcı beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız. Ona göre bir kadro kuruyoruz, buraya gel' dedi.Ben kapalı kalmasının daha iyi olacağını düşünüyorum.Orada çok güzel günler geçirdim. Sakatlık yaşadım ve zor zamanlar da oldu ama sağ olsun herkes yanımda durdu.Ben ekmeğini yediğim hiçbir kulüp hakkında kötü konuşmam. Bazen benim ağzımdan çıkmış gibi şeyler söyleniyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. Eskişehir'de doğdum, büyüdüm ve oradan Beşiktaş'a geldim.O zaman Trabzonspor Kulübü hakkında bir karşılaştırma yapmam.Uğurcan benim çok iyi dostumdur. Çok küçük yaşlardan beri arkadaşız. Ben onu dünyanın en iyi kulüplerinde izlemek isterim. Avrupa'nın en büyük kalecilerinden biri olacağını daha ilk tanıştığımız gün idmandan sonra söylemiştim. Uğurcan gitmek istiyor ve bence bunu hak ediyor. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı, bu takım için çok fedakârlık yaptı. Artık misyonunu devam ettirmesi gerekiyor, tabii ki bu benim düşüncem.Futbolum başka mevkilerde oynamaya müsait. Taktik idmanlarda iyi çalışınca ve analiz yaptığımızda sistem içinde oynamak daha kolay oluyor. En rahat ettiğim yer orta saha ama her bölgede oynamak isterim.Bence çok başarılı oluruz. Zor ve sıkışık bir takvim olacak. Kolay değil kesinlikle ama başarılı olacağımızı düşünüyorum.Ahmet abiyi çok severim. Sakatlandığım zaman yanıma gelmişti. Yeri bende ayrıdır. Onu kaybetmek çok acı.Türkiye'nin en çok izlenen organizasyonunda onu anmak, ona bir dua ettirmek içimden geldi.Daha çok bugünü yaşamayı seven bir insanım. O yüzden şu anda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyorum. Allah nasip ederse yine şampiyonluk yaşamak istiyorum.Uğurcan ile böyle bir karar aldık ve KADR'ı da biz istedik. Onun sahne performansına son anda yetiştik. Uğurcan, 'Hadi çıkalım, çok güzel bir anımız olur' dedi. Güzel de yaptık. Ama benden şarkıcı olmazmış. Futbolcu olmasak da bir şekilde ekmeğimizi kazanırız ama müzisyenlik zormuş.İki büyük camiada böyle güzel duyguları yaşamak inanılmaz. İnşallah kariyerimde daha bir sürü şampiyonluk görürüm ve başarılı olurum. Trabzonspor ile 3 sezon daha kontratım var. Avrupa'dan ilgilenen takımlar olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız inşallah. Ben onu bekliyorum.