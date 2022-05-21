Jorge Jesus imzaya geliyor

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerini devam ettirdiği tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'ta tüm pürüzleri giderdi ve 1 sezonluk sözleşme konusunda da anlaşma sağladı. Portekiz gazetesi A Bola'nın duyurduğu habere göre; Fenerbahçeli yetkililer ile 67 yaşındaki ünlü teknik adam dün Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya geldi.Habere göre; hafta içi İstanbul'a gelecek olan ünlü hoca için özel bir organizasyon yapılacak ve resmi imza töreni düzenlenecek. Brezilya ekibi Flamengo'nun da ısrarla istediği Jesus, tercihini İstanbul'dan yana kullandı. Fenerbahçe'yi uzun zamandır takip eden Portekizli hocanın,ve yeni sezon öncesi takıma yapılacak takviyelerin kampa yetişmesini istediği öğrenildi.Sezon başında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, istenilen sonuçları alamayınca takımdan gönderilmiş ve Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Portekizli çalıştırıcı vatandaşı Jesus için, "Çok üst düzey bir teknik adam. Portekiz için önemli bir isim" yorumunu yaptı. Pereira, Brezilya'da gayet mutlu olduğunu ve her şeyin iyi gittiğini ifade etti.Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Jorge Jesus, 145 gündür (4 ay 23) bir takım çalıştırmıyor.Bu şartlar itibarıyla da zor değerlendirilebilecek bir konu. Yani hocanın kariyeri ile ilgili durumunda bir sıkıntı yok. Gittiği takımlarda başarıları birçok şeyi söylüyor. Fakat geldiği ortama baktığımızda başarılı olmuş ve ligi bitirebileceği en iyi yerde tamamlayan bir teknik adamın üzerine gelecek. Yani bu pozisyon ikincilik noktasında neticelendi.O yüzden çok kolay bir karar değil. Çünkü Fenerbahçe'nin önünde bunun gibi Aykut Kocaman'la ilgili alınmış bir karar vardı.Alınan kararların hiçbir tanesi bir daha Fenerbahçe'yi o noktaya getiremedi. Ta ki İsmail Kartal'a kadar. Şimdi de aşağı yukarı benzer bir durum yaşanıyor. Karar alıcılar için zor bir süreç.