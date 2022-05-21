Şampiyon koç Ergin Ataman hedef yükseltti! "A Milli Takım'la madalya..."

Pini Gershon'un ardından 2005'ten sonra Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başantrenör olmasıyla ilgili bir soruya Ergin Ataman, "Müthiş bir duygu. Türk spor adamlarını bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Eminim ki bundan sonra birçok arkadaş bu seviyeye gelecektir. Bu hedeften sonra A Milli Takımı da çalıştıracağım. Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Şu anda ona konsantreyim." cevabını verdi.

Gelecek sezon da Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarına vurgu yapan Ataman, "Biz korkmuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman korkarak ve maçın sonucunu düşünerek çıkmıyoruz. Hep pozitif düşünüyoruz ve bu önemli anlarda bu galibiyetler geliyor." dedi.