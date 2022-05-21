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Giriş Tarihi: 21.5.2022 21:43

Sivasspor Kayserispor’u 2-1 mağlup etti! Sivasspor Kayserispor (ÖZET)

Sivasspor Kayserispor’u 2-1 mağlup etti! Sivasspor Kayserispor ÖZET

Kupa finalinde de karşı karşıya gelecek olan Sivasspor ile Kayserispor ligin son maçında karşı karşıya geldi. Heyecanın yüksek olduğu mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazanmayı başardı. İki takımda ligin son haftasında rotasyon yapmayı tercih etti. İşte 2-1 sona eren Sivasspor Kayserispor mücadelesi özet görüntüleri;

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 54 puanla tamamladı. Konuk Yukatel Kayserispor ise 47 puanda kaldı. Takımlar mücadeleyi kart görmeden tamamladı.

26 Mayıs'ta İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak iki takım, bu maç öncesi ligde karşılaştıkları mücadelede, yedek ve genç ağırlıklı kadrolarıyla mücadele etti.

5'inci dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sol kanattan Ziya'nın ceza alanına ortaladığı topa altıpas içinde Felix kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal üzerine gelen topu kontrol etti.

21'inci dakikada sol kanattan serbest vuruşu Kerem kullandı. Ön direğe ortaladığı topa savunma arasında iyi yükselen Felix'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

31'inci dakikada soldan ceza alanına giren Konate'nin sert şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

56'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso, Mehmet ve Sefa'dan sıyrıldıktan sonra yakın kale dibine yerden vuruşunu yaptı, top kaleci Emre'nin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

59'uncu dakikada orta alandan Kerem'in pasında sol çaprazda topla buluşan Konate'nin şutunu kaleci Bilal çeldi.

63'üncü dakikada sol kanattan Ziya'nın içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Kerem vuruşunu yaptı ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.

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Sivasspor Kayserispor’u 2-1 mağlup etti! Sivasspor Kayserispor (ÖZET)
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