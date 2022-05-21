Son dakika Trabzonspor haberleri: Dorukhan Toköz’den flaş itiraf! Avrupa’ya gidecek mi? Açıkladı...

Şampiyon Trabzonspor'un nereye koysan oynayan 'Kusursuz Jokeri' Dorukhan Toköz, SABAH Spor'un konuğu oldu. Trabzonspor'a gelişi, sakatlık süreci ve şehirdeki kutlamalara kadar birçok sorumuzu yanıtlayan 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'tan ayrılış sürecini de ilk kez anlattı... İşte röportajdan öne çıkanlar:

Sezona şanssız sakatlıklarla başladın. O süreci anlatır mısın?

Sezona geç başladım. Vücudum ağır antrenmana hazır değilken bazı sıkıntılar yaşadım ama eski sakatlığımla alakalı değildi, yeni bir sakatlıktı bu. Takıma bir an önce ayak uydurmaya ve katkı sağlamaya çalıştığım için oldu bu ve o süreç yaşandı bitti.

Trabzonspor'a transferini anlatır mısın?

Beşiktaş'ta kalabilir veya İstanbul'da başka bir takıma gidebilirdim. Avrupa'dan da teklifler vardı. Sonra Trabzonspor'dan istediler. Abdullah Avcı beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız. Ona göre bir kadro kuruyoruz, buraya gel' dedi. Tabii ki milli takımdan çok iyi arkadaşlarımın burada olması da etkili oldu. Başkanımız ve Asbaşkanımız da bu transferde çok büyük katkı sağladı.