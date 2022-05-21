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Giriş Tarihi: 21.5.2022

Son durak Fenerbahçe

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son durak Fenerbahçe

Serdar Aziz 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atıp mesajı verdi: "Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. İnşallah futbolu Fenerbahçe'de bırakacağım"

İç transferde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. 2025'e kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan 31 yaşındaki stoper, "Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum" dedi. Öncelikle kendisine destek veren taraftara teşekkür eden deneyimli oyuncu, "Bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleteceğim ve futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım" diye konuştu.

'BİR KUPA SÖZÜ VAR'
Yönetici Selahattin Baki ise, "Ekstra mutluyum çünkü ben yönetime girdiğim zaman A'dan Z'ye içinde bulunduğum ilk transferdi. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene kazanacağız" ifadesini kullandı.

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