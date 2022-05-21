Son durak Fenerbahçe

Serdar Aziz 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atıp mesajı verdi: "Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. İnşallah futbolu Fenerbahçe'de bırakacağım"
İç transferde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. 2025'e kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan 31 yaşındaki stoper, "Türkiye'nin enbüyük kulübünde kaldığımiçin çok mutluyum" dedi. Öncelikle kendisine destek veren taraftara teşekkür eden deneyimli oyuncu, "Bu formanın ağırlığınıher zamançok iyi bildim.Sahada da elimden gelenmücadelenin eniyisini verdim. İnşallahbu şanlı formamızıen iyi şekildeterleteceğim ve futboluda Fenerbahçe'debırakacağım" diye konuştu.
'BİR KUPA SÖZÜ VAR'
Yönetici Selahattin Baki ise, "Ekstra mutluyum çünküben yönetime girdiğim zamanA'dan Z'ye içinde bulunduğumilk transferdi. Fenerbahçekariyerinde eksikolan bir kupa sözüvar. İnşallah onuda bu sene kazanacağız" ifadesini kullandı.