Süper Lig’de Sivasspor rakibi Kayserispor’u mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y. Kayserispor Sivas'ta karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada ilk tehlikeli atak Sivasspor'dan geldi. Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
21. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Kerem Atakan Kesgin'in sol kanattan ortasına, ön direkte iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda topu ağlarla buluştu: 1-0
26. dakikada Kayserispor etkili geldi. Gökhan Sazdağı'nın pasıyla hareketlenen Gavranovic'in ceza yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
31. dakikada sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt sağına yatarak topu çıkardı.
41. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla ceza sahasına giren Konate'nin şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
45. dakikada Özkan Yiğiter'in ceza yayının gerisinden vuruşunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda topu ağlarla buluşturdu. 1-1
59. dakikada Kerem'in ortasında ceza sahası içinde Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal topu kontrol etti
63. dakikada ceza sahası içerisinde Felix'in pasında Kerem kale önünde topu ağlara yolladı. 2-1