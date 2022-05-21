Vieira’dan taraftara tekme

İngiltere'de bu sezon küme düşme korkusunu fazlasıyla ensesinde hisseden Everton, unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta Crystal Palace'ı 3-2 yenerken, mücadele sonrası da olay çıktı!son golün ardından sahaya girdi. Daha sonra tribünlere çıkarılan taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeniden sahaya indi. Bir taraftar ise soyunma odasına doğru gidenFransız teknik adam bunun üzerine Everton'lı taraftarın ensesine eliyle vurdu, daha sonra bacaklarına tekme attı. Taraftar yere yuvarlanırken, araya diğer seyirciler girdi. Bazı taraftarlar Vieira'yı iterken; Fransız çalıştırıcı daha sonra soyunma odasına gitti.