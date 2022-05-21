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Giriş Tarihi: 21.5.2022

Vieira’dan taraftara tekme

Vieira’dan taraftara tekme

Everton karşısında iki farklı öne geçtiği karşılaşmayı kaybeden Crystal Palace’ın Fransız teknik direktörü, maç sonrası bir taraftarı tekmeledi

İngiltere'de bu sezon küme düşme korkusunu fazlasıyla ensesinde hisseden Everton, unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta Crystal Palace'ı 3-2 yenerken, mücadele sonrası da olay çıktı! İlk yarısını Crystal Palace'ın 2-0 önde kapattığı maçın ikinci devresinde bulduğu 3 golle mücadeleyi kazanan ve ligde kalan Everton'ın taraftarları, son golün ardından sahaya girdi. Daha sonra tribünlere çıkarılan taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeniden sahaya indi. Bir taraftar ise soyunma odasına doğru giden Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'ya hareket yaptı. Fransız teknik adam bunun üzerine Everton'lı taraftarın ensesine eliyle vurdu, daha sonra bacaklarına tekme attı. Taraftar yere yuvarlanırken, araya diğer seyirciler girdi. Bazı taraftarlar Vieira'yı iterken; Fransız çalıştırıcı daha sonra soyunma odasına gitti.

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Vieira’dan taraftara tekme
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