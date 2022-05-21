Yeni başkanla yüz yüze görüşeceğim

Torrent: “Tatil planım yok, seçim zamanı İstanbul’da olacağım. Kalacak oyuncuların da listesini yaptım”
Galatasaray kariyerinde 18 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Domenec Torrent, yeni sezon hazırlıklarını yaptığını belirtti. "İlk 7 maçı saymıyorum" diyerek kendisinden önceki dönemi eleştiren İspanyol hoca şöyle devam etti: "İlk 7 maçı saymak istemiyorum, takım bulduğumuz gibiydi. Galatasaraybaşkanını tebrik ederim, sonra yenibaşkanın düşündüğüne saygı duymakgerekir. Yeni sezon hazırlıklarına başladık ama devam etmeyeceğimiz söylenirse ona göre kabul ederiz. Türkiye ve İstanbul'da bir süre daha yaşamak istiyorum. Elimde olan şey sahada olanlar ama yapacak bir şey yoksa kaygılanmıyorum. Yeni sezon için kalacak oyuncularınlistesi elimde hazır. Tatil planımyok, seçim zamanı da İstanbul'daolacağım. Yeni başkan ile yüz yüze konuşmak istiyorum."