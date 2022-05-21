Yeni başkanla yüz yüze görüşeceğim

Galatasaray kariyerinde 18 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alanyeni sezon hazırlıklarını yaptığını belirtti. "İlk 7 maçı saymıyorum" diyerek kendisinden önceki dönemi eleştiren İspanyol hoca şöyle devam etti: "İlk 7 maçı saymak istemiyorum, takım bulduğumuz gibiydi.Yeni sezon hazırlıklarına başladık ama devam etmeyeceğimiz söylenirse ona göre kabul ederiz. Türkiye ve İstanbul'da bir süre daha yaşamak istiyorum. Elimde olan şey sahada olanlar ama yapacak bir şey yoksa kaygılanmıyorum.Yeni başkan ile yüz yüze konuşmak istiyorum."