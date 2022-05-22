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Giriş Tarihi: 22.5.2022 12:09

Arda Kızıldağ, Gençlerbirliği'ne veda etti: Elimden gelenin en iyisini vermek için mücadele ettim

AA
Arda Kızıldağ, Gençlerbirliği’ne veda etti: Elimden gelenin en iyisini vermek için mücadele ettim

Gençlerbirliği'nin altyapısında yetişen savunma oyuncusu Arda Kızıldağ, kırmızı-siyahlı camiaya yayımladığı mesajla veda etti.

Başkent temsilcisiyle sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Arda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 yıldır kırmızı-siyahlı camia adına mücadele ettiğini belirterek, "Gençlerbirliği çatısı altında olduğum her gün elimden gelenin en iyisini vermek için mücadele ettim. Her zaman camiamıza layık bir futbolcu olmak için çabaladım." ifadelerini kullandı.

Gittiği her yerde Gençlerbirliği altyapısında yetişmiş olmanın gururu ve bilinciyle hareket edeceğinin altını çizen Arda, şunları kaydetti:

"7 yaşında ilk adımımı bu kulübe büyük hayallerle attım. Gençlerbirliği A takım formasını giymek, her altyapı oyuncusu gibi benim de en büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirerek ayrıldığım için mutluyum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederken, altyapıdaki kardeşlerimize de şunu söylemek istiyorum; çok çalışarak ve disiplinli şekilde ilerleyerek hayallerine ulaşabilirler. Yeter ki altyapısında oldukları kulübün değerini bilsinler ve altyapıda geçirdikleri her gün, hocalarından bir şeyler öğrenerek evlerine gitsinler. Bugün, elimden gelen tüm mücadeleyi Gençlerbirliği forması için verdiğimi bilmenin huzuruyla yuvamdan ayrılıyorum. Hoşça kalın..."

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Arda Kızıldağ, Gençlerbirliği'ne veda etti: Elimden gelenin en iyisini vermek için mücadele ettim
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