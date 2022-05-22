Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih, Milan ve Real Madrid ilk kez aynı sezonda şampiyon!
Giriş Tarihi: 23.5.2022 01:07

Bayern Münih, Milan ve Real Madrid ilk kez aynı sezonda şampiyon!

AA
Bayern Münih, Milan ve Real Madrid ilk kez aynı sezonda şampiyon!

Avrupa'nın köklü futbol kulüplerinden Bayern Münih, Milan ve Real Madrid, tarihte ilk kez aynı sezonda liglerini şampiyon tamamladı.

Gerek Avrupa kupalarında gerek ulusal çapta elde ettikleri başarılarla futbol tarihine geçen Bayern Münih, Milan ve Real Madrid'in 3'ü birden, ilk defa 2022'de liglerinde şampiyon oldu.

Bu sezon Bayern Münih, kendisine ait Almanya Birinci Ligi'ndeki (Bundesliga) şampiyonluk rekorunu 32'ye çıkardı. Milan, İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) 11 yıl sonra ilk, tarihinde 19. kez mutlu sona ulaştı. İspanya Birinci Ligi'nin (La Liga) en başarılı takımı Real Madrid ise şampiyonluk sayısını 35'e yükseltti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?
Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?
CHP'de büyük çatlak! Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' demişti
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Kaza sonrası insanlık dışı ifadeler: “Üç oy gitti”, “gebermiş leşler…”, “İyi olmuş”
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?
Melanet beklentisi
İsveç Kralı, Ruslardan kaçıp Türkiye’ye sığındı
SON DAKİKA: 3 ölü 41 yaralı! Niğde’de öğrenci otobüsü şarampole uçtu!
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih, Milan ve Real Madrid ilk kez aynı sezonda şampiyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA