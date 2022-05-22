Dev operasyon

Süper Lig'i kasıp kavurarak şampiyon olan Trabzonspor, yeni sezonun kadro planlamasına geçen yıl olduğu gibi yine erken başladı.Önünde ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi Play- Off maçı bulunan bordo-mavililerde öncelik Türkiye'deki oyuncular.İlgilendiği isimler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayan Fırtına'nın Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın ile bonservisi Schalke 04'te olan Can Bozdoğan ve tapusu Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi ile ilgilendiği ortaya çıktı. Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor'dan Fernando da listede yer alıyor.Bu sezon attıklarından çok kaçırdıklarıyla eleştirilen Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü, kariyerinde 6 farklı takımda forma giydi.21 yaşındaki orta saha, Almanya alt yaş milli takımlarında 19 maçtaTRABZONSPOR, Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayacağı 2021- 22 sezonuna veda maçına Başakşehir deplasmanında çıkıyor. Bordomavililerde bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Trondsen, Serkan Asan, Abdülkadir Ömür ve Bruno Peres ile cezalı Marek Hamsik forma giyemeyecek.