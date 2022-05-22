Dev operasyon

En az 7 bölgeye takviye yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililerde ilk hedef Türkiye’deki oyuncular. Listenin üst sıralarında ise Beşiktaş’tan Batshuayi, Güven, Can ve Antalyaspor’dan Fernando bulunuyor
Süper Lig'i kasıp kavurarak şampiyon olan Trabzonspor, yeni sezonun kadro planlamasına geçen yıl olduğu gibi yine erken başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu,asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknikdirektör Abdullah Avcı bir araya gelerekisimleri belirlerken, çalışmalar için destart verildi. Önünde ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi Play- Off maçı bulunan bordo-mavililerde öncelik Türkiye'deki oyuncular. Sol bek, sağbek, sağ stoper, defansif orta saha, solkanat ve forvet transferi yapacak olanKaradeniz ekibi, Uğurcan'ın ayrılmasıdurumunda bir de kaleci alacak.
MICHY BATSHUAYİ'NIN DURUMU BELİRSİZ
İlgilendiği isimler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayan Fırtına'nın Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın ile bonservisi Schalke 04'te olan Can Bozdoğan ve tapusu Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi ile ilgilendiği ortaya çıktı. Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor'dan Fernando da listede yer alıyor. Beşiktaş'ın Güven ve Can ile devametmek istediği belirtilirken, Batshuayi'nindurumu henüz netleşmedi.
BATSHUAYİ
Bu sezon attıklarından çok kaçırdıklarıyla eleştirilen Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü, kariyerinde 6 farklı takımda forma giydi.
CAN BOZDOĞAN
21 yaşındaki orta saha, Almanya alt yaş milli takımlarında 19 maçta
ŞAMPİYON PERDEYİ KAPATIYOR
TRABZONSPOR, Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayacağı 2021- 22 sezonuna veda maçına Başakşehir deplasmanında çıkıyor. Bordomavililerde bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Trondsen, Serkan Asan, Abdülkadir Ömür ve Bruno Peres ile cezalı Marek Hamsik forma giyemeyecek.
GÜVEN YALÇIN 23 yaşındaki forvet,Leverkusen altyapısındanBeşiktaş'a 2018'de geldi.Beşiktaş yönetimi, GüvenYalçın ile anlaşamadı.