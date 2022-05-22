Görev tamam

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Kanarya'nın rakibi 15 Haziran'da belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz'daF.BAHÇE'YI 32 puanla 5. sırada teslim alan İsmail Kartal, ilk maçına 21. haftada Antalya karşısında çıktı. Ligde 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle 41 puan topladı. 2.27 puan ortalaması yakalayan 60 yaşındaki tecrübeli hoca tek mağlubiyetini Başakşehir'den alırken, 14 maçlık yenilmezlik serisi yaşattı. İsmail Kartal derbileri kayıpsız geçti. Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, G.Saray'ı 2-0 mağlup etti. Şampiyon Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.Malatya'da bir golü VAR'dan dönen Serdar Dursun 32'de fileleri havalandırdı. Sezonu 33 maçta 15 gol 4 asistle tamamlayıp F.Bahçe'nin en golcü ismi oldu. 6 golü kafayla ağlara gönderen Dursun, 2010- 11'den bu yana bir lig sezonunda en fazla kafa golü atan isim olmayı da başardı.