Görev tamam

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Giriş Tarihi: 22.5.2022

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İsmail Kartal’ın takımı, Barış’ın kızarmasıyla 23’te 10 kişi kalan rakibini Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan ve Valencia (2) ile farklı yenerek, 2021-22 sezonunu 2. sırada bitird

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KARTAL'DAN 14 MAÇLIK SERİ
F.BAHÇE'YI 32 puanla 5. sırada teslim alan İsmail Kartal, ilk maçına 21. haftada Antalya karşısında çıktı. Ligde 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle 41 puan topladı. 2.27 puan ortalaması yakalayan 60 yaşındaki tecrübeli hoca tek mağlubiyetini Başakşehir'den alırken, 14 maçlık yenilmezlik serisi yaşattı. İsmail Kartal derbileri kayıpsız geçti. Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, G.Saray'ı 2-0 mağlup etti. Şampiyon Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

F.BAHÇE'NİN KRALI SERDAR
Malatya'da bir golü VAR'dan dönen Serdar Dursun 32'de fileleri havalandırdı. Sezonu 33 maçta 15 gol 4 asistle tamamlayıp F.Bahçe'nin en golcü ismi oldu. 6 golü kafayla ağlara gönderen Dursun, 2010- 11'den bu yana bir lig sezonunda en fazla kafa golü atan isim olmayı da başardı.

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