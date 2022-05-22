Jorge Jesus, Benfica’yı çalışıyor

Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus konusundaki sessizliğini korumaya devam ederken, Portekiz'den her gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Önceki gün A Bola, sarı-lacivertli yöneticilerin 67 yaşındaki teknik adam ile Lizbon'da bir araya gelerek anlaştığını yazarken dün de Record'da yer alan haberde Portekizli çalıştırıcının imzayı attığı duyuruldu. Başkan Ali Koç'un uzun görüşmeler sonunda ikna ettiği Jorge Jesus ve ekibine 1 senelik sözleşme için 7 milyon Euro (117,6 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR

F.Bahçe'nin ikinci olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanmasıyla Jesus ile yaptığı anlaşma geçerli hale geldi. Şimdiden kolları sıvayan Portekizli hocanın, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi olan eski takımı Benfica'yı mercek altına aldığı kaydedildi. Jesus'un haftaya özel uçakla İstanbul'a geleceği öğrenildi.

32 YILDA 16 KUPA KAZANMAYI BAŞARDI

1954 doğumlu Jorge Jesus, futbolculuk kariyerine 1973'te başladı. Sporting, Farense, Benfica ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi. 67 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde; Braga, Vitoria Guimaraes, Sporting CP, Benfica ve Flamengo gibi takımları çalıştırdı. 32 yıllık teknik direktörlük yaşamına 16 kupa sığdırdı. Jesus'un Suudi Arabistan Süper Kupası, Portekiz Süper Kupası ve Brezilya Süper Kupası gibi başarıları bulunuyor.

RAPORUNU HAZIRLADI!

Fenerbahçe takımı hakkında detaylı bir rapor hazırlatan başarılı teknik direktörün, transfer konusunda da ekibiyle birlikte geniş bir listesi olduğu gelen bilgiler arasında. Jesus'un özellikle forvet mevkine tecrübeli ve kariyerli en az iki takviye istediği belirtildi.