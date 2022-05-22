Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jorge Jesus, Benfica’yı çalışıyor
Giriş Tarihi: 22.5.2022 11:27 Son Güncelleme: 22.5.2022 11:36

Jorge Jesus, Benfica’yı çalışıyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Jorge Jesus, Benfica’yı çalışıyor

Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasındaki anlaşma tamamlandı. Portekiz basını, 67 yaşındaki teknik adamın 7 milyon Euro’ya imza attığını duyurdu. Jesus'un Fenerbahçe'nin Devler Ligi ön elemesindeki muhtemel rakibi Benfica’yı mercek altına aldığı bildirildi.

Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus konusundaki sessizliğini korumaya devam ederken, Portekiz'den her gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Önceki gün A Bola, sarı-lacivertli yöneticilerin 67 yaşındaki teknik adam ile Lizbon'da bir araya gelerek anlaştığını yazarken dün de Record'da yer alan haberde Portekizli çalıştırıcının imzayı attığı duyuruldu. Başkan Ali Koç'un uzun görüşmeler sonunda ikna ettiği Jorge Jesus ve ekibine 1 senelik sözleşme için 7 milyon Euro (117,6 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR
F.Bahçe'nin ikinci olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanmasıyla Jesus ile yaptığı anlaşma geçerli hale geldi. Şimdiden kolları sıvayan Portekizli hocanın, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi olan eski takımı Benfica'yı mercek altına aldığı kaydedildi. Jesus'un haftaya özel uçakla İstanbul'a geleceği öğrenildi.

32 YILDA 16 KUPA KAZANMAYI BAŞARDI
1954 doğumlu Jorge Jesus, futbolculuk kariyerine 1973'te başladı. Sporting, Farense, Benfica ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi. 67 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde; Braga, Vitoria Guimaraes, Sporting CP, Benfica ve Flamengo gibi takımları çalıştırdı. 32 yıllık teknik direktörlük yaşamına 16 kupa sığdırdı. Jesus'un Suudi Arabistan Süper Kupası, Portekiz Süper Kupası ve Brezilya Süper Kupası gibi başarıları bulunuyor.

RAPORUNU HAZIRLADI!
Fenerbahçe takımı hakkında detaylı bir rapor hazırlatan başarılı teknik direktörün, transfer konusunda da ekibiyle birlikte geniş bir listesi olduğu gelen bilgiler arasında. Jesus'un özellikle forvet mevkine tecrübeli ve kariyerli en az iki takviye istediği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Niğde’de otobüs şarampole uçtu! 3 ölü 41 yaralı
Son dakika: İsveç ve Finlandiya'ya çok net NATO mesajı! Başkan Erdoğan’dan İsveç’e 2 şart
İsveç’ten PKK açıklaması: Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Son dakika: Euroleague’de tarih yazdık! Anadolu Efes üst üste ikinci kez şampiyon
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Selçuk Bey ne yapıyorsunuz?
Melanet beklentisi
Bayraktar AKINCI TİHA'dan yeni başarı: 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalandı ve...
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Jorge Jesus, Benfica’yı çalışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA