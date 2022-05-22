Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kerem Aktürkoğlu: Geleceğimi göremiyorum
Giriş Tarihi: 22.5.2022

Kerem Aktürkoğlu: Geleceğimi göremiyorum

MEHMET ÖZCAN
Kerem Aktürkoğlu: Geleceğimi göremiyorum

Yıldız oyuncu, kaos ortamı sonrasında veda niteliğindeki mesajı ile gemileri yaktı. Lyon başta olmak üzere gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Kerem, yeni başkanı bekliyor

Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, dün yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı. Yeni kontratını sezon ortasında imzalayan yıldız oyuncunun 'Sevgili Galatasaray Ailem' diyerek başladığı mesajı veda olarak görüldü. Perde arkasındaysa bir hazırlık bulunuyor. Bu paylaşımı 1 aydır yapmak isteyen Kerem, menajeriyle birlikte sezonun tamamlanmasını bekledi. Fatih Terim sonrasında etkisini artıran kriz ortamından bunalan genç oyuncu, yeni sezon için de takımda ışık göremiyor.

AVRUPA VİZESİ ALMAK İÇİN YENI BAŞKANLA GÖRÜŞECEK
Kerem, Florya'da takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette bu kriz ortamının yeni sezonda da devam edebileceğini dile getirirken, Avrupa ekiplerinin de teklifleri olması nedeniyle ayrılığın kıyısında dolaşmaya başladı. Lyon başta olmak üzere çok sayıda talibi bulunan milli oyuncu, bu teklifleri değerlendirme kararı alıp mesajını da paylaştı. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim ile yapılacak görüşme sonrasında Kerem, Avrupa vizesini isteyecek ve transfer görüşmeleri başlayacak.

'HEDEFLERDEN UZAĞIZ'
Kerem Aktürkoğlu, "Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiçbir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler" sosyal medyadan mesajını paylaştı.

ATLETICO MADRID, ARDA TURAN'I ÇAĞIRDI
TORRENT'IN, son iki maçta forma şansı vermediği için taraftarına veda edemeyen ve sezonu buruk kapatan Arda Turan'a, eski kulübü Atletico Madrid altyapıdan görev önerdi. 35 yaşındaki oyuncu, futbolu bırakırsa yeniden Madrid'e dönüp teknik direktörlük kariyerine başlayabilir.

GELECEK SEZON İÇİN ALTYAPIYI İZLEYECEK!
YENİ sezondaki rotası için seçimi bekleyecek olan Domenec Torrent, bu süreçte altyapıyı da mercek altına alacak. 11 Haziran'daki seçim sonrası yeni başkan ile yüz yüze görüşmek isteyen Katalan hoca, bu süre içinde İstanbul'da kalacak ve U19 maçlarını takip edip raporunu hazırlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsveç’ten PKK açıklaması: Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Son dakika: Euroleague’de tarih yazdık! Anadolu Efes üst üste ikinci kez şampiyon
32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Maymun çiçeği virüsünde skandal gerçek! Belçika’da salgına ‘fetiş’ neden oldu!
Son dakika: YPG/PKK’dan yeni kirli oyun
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim
Bayraktar AKINCI TİHA'dan yeni başarı: 21 Mayıs sabahı Çorlu'dan havalandı ve...
Adana’da tarihi gençlik şöleni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya ile peş peşe NATO teması! Başkan Erdoğan açık açık yüzlerine söyledi! Finlandiya'dan açıklama geldi
Evde öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürüğü en çabuk ne keser? Yetişkinde ve çocuklarda en hızlı öksürük kesici
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem Aktürkoğlu: Geleceğimi göremiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA