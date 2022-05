Kerem Aktürkoğlu: Geleceğimi göremiyorum

Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, dün yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı. Yeni kontratını sezon ortasında imzalayan yıldız oyuncunundiyerek başladığı mesajı veda olarak görüldü.Bu paylaşımı 1 aydır yapmak isteyen Kerem, menajeriyle birlikte sezonun tamamlanmasını bekledi.Kerem, Florya'da takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette bu kriz ortamının yeni sezonda da devam edebileceğini dile getirirken, Avrupa ekiplerinin de teklifleri olması nedeniyle ayrılığın kıyısında dolaşmaya başladı.11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim ile yapılacak görüşme sonrasında Kerem, Avrupa vizesini isteyecek ve transfer görüşmeleri başlayacak.Kerem Aktürkoğlu, "Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiçbir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler" sosyal medyadan mesajını paylaştı.TORRENT'IN, son iki maçta forma şansı vermediği için taraftarına veda edemeyen ve sezonu buruk kapatan Arda Turan'a, eski kulübü Atletico Madrid altyapıdan görev önerdi. 35 yaşındaki oyuncu, futbolu bırakırsa yeniden Madrid'e dönüp teknik direktörlük kariyerine başlayabilir.YENİ sezondaki rotası için seçimi bekleyecek olan Domenec Torrent, bu süreçte altyapıyı da mercek altına alacak. 11 Haziran'daki seçim sonrası yeni başkan ile yüz yüze görüşmek isteyen Katalan hoca, bu süre içinde İstanbul'da kalacak ve U19 maçlarını takip edip raporunu hazırlayacak.