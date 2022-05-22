Liverpool Wolverhampton’ı yendi, ancak şampiyonluğa yetmedi! Liverpool Wolverhampton (ÖZET)

Liverpool Wolverhampton maç özeti futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Premier Lig'de şampiyon bu akşam oynanan maçlarla birlikte belli oldu. Devler Ligi'nde finale yükselen ve İngiltere Ligi'nde Manchester City ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren Liverpool Wolverhampton'ı sahasında mağlup etmeyi başarsa da Manchester City'nin hata yapmaması nedeniyle şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

LİVERPOOL WOLVERHAMPTON (ÖZET)

Wolverhampton 3. dakikada Neto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Wolverhampton'da kaleci Jose Sa'nın uzun gönderdiği topta Konate topa müdahale edemedi. Savunma arkasına sarkan Jimenez dip çizgiye inerek topu kale alanına çevirdi. Neto'nun vuruşunda top ağlarla buluştu.

Liverpool 24. dakikada Sadio Mane'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Orta alana kadar çıkan Matip'in pasında Thiago topu arkasındaki Mane'ye bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mane, şutunda fileleri havalandırdı.

Liverpool 84. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle 2-1 öne geçti. Köşe vuruşunda Arnold'un kale alanına gönderdiği topa Matip kafa vuruşunu yaptı. Savunma çizgiden çıkartırken Matip'in indirdiği topta Salah fileleri havalandırdı.

Liverpool 89. dakikada Robertson'un golüyle skoru 3-1'e getirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Robertson Firmino ile paslaşarak şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluşturdu.