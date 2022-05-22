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Giriş Tarihi: 22.5.2022

PSG çıldırdı! Mbappe üç yılda 10 milyar TL alacak

PSG çıldırdı! Mbappe üç yılda 10 milyar TL alacak

Real Madrid ile flört eden Fransız yıldızı PSG dünyaları vererek ikna etti. Yılda 100 milyon Euro kazanacak olan Mbappe, 300 milyon Euro da imza parasını kaptı

AVRUPA'DA transferin en gözde ismi olan ve Real Madrid ile flört eden Kylian Mbappe için yeni bir haber gündeme geldi. L'Equipe, 23 yaşındaki genç yıldızın, Real Madrid'e gitmek yerine Paris Saint-Germain'de kalmaya karar verdiğini duyurdu. Fransız futbolcunun PSG ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı aktarıldı. Mbappe'nin, Fransız ekibindeki yeni sözleşmesinden yıllık 100 milyon Euro kazanacağı ayrıca 300 milyon Euro da (yaklaşık 5 milyar TL) imza parası alacağı ifade edildi. Futbol tarihinin en çok yıllık ücret kazanan ismi olacak yıldız isim, 3 yılda toplam 600 milyon Euro'yu (10 milyar TL) cebine koyacak. Ayrıca Fransız oyuncuya sportif direktör seçiminde danışılacak, teknik direktör konusunda fikri alınacak ve transferlerde kendisine sorulacak. Öte yandan PSG'nin, takımın başındaki Pochettino'yu gönderip, teknik adam koltuğuna Zinedine Zidane'ı getirmek istediği iddia edildi.

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PSG çıldırdı! Mbappe üç yılda 10 milyar TL alacak
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