PSG çıldırdı! Mbappe üç yılda 10 milyar TL alacak

Real Madrid ile flört eden Fransız yıldızı PSG dünyaları vererek ikna etti. Yılda 100 milyon Euro kazanacak olan Mbappe, 300 milyon Euro da imza parasını kaptı
AVRUPA'DA transferin en gözde ismi olan ve Real Madrid ile flört eden Kylian Mbappe için yeni bir haber gündeme geldi. L'Equipe, 23 yaşındaki genç yıldızın, Real Madrid'e gitmek yerine Paris Saint-Germain'de kalmaya karar verdiğini duyurdu. Fransız futbolcunun PSG ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı aktarıldı. Mbappe'nin, Fransız ekibindeki yeni sözleşmesinden yıllık 100 milyonEuro kazanacağı ayrıca 300 milyon Euro da (yaklaşık 5 milyar TL) imza parası alacağı ifade edildi. Futbol tarihinin en çokyıllık ücret kazanan ismi olacakyıldız isim, 3 yılda toplam 600milyon Euro'yu (10 milyar TL)cebine koyacak. Ayrıca Fransız oyuncuya sportif direktör seçiminde danışılacak, teknik direktörkonusunda fikri alınacak ve transferlerde kendisine sorulacak. Öte yandan PSG'nin, takımın başındaki Pochettino'yu gönderip, teknik adam koltuğuna Zinedine Zidane'ı getirmek istediği iddia edildi.