PSG çıldırdı! Mbappe üç yılda 10 milyar TL alacak

AVRUPA'DA transferin en gözde ismi olan ve Real Madrid ile flört edeniçin yeni bir haber gündeme geldi.23 yaşındaki genç yıldızın, Real Madrid'e gitmek yerine Paris Saint-Germain'de kalmaya karar verdiğini duyurdu. Fransız futbolcunun PSG ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı aktarıldı. Mbappe'nin, Fransız ekibindeki yeni sözleşmesindenkazanacağı ayrıca 300 milyon Euro da (yaklaşık 5 milyar TL) imza parası alacağı ifade edildi.Ayrıca Fransız oyuncuya sportif direktör seçiminde danışılacak,ve transferlerde kendisine sorulacak. Öte yandan PSG'nin, takımın başındaki Pochettino'yu gönderip, teknik adam koltuğuna'ı getirmek istediği iddia edildi.