Şampiyon Trabzonspor sezonu Başakşehir deplasmanında kapatıyor (CANLI)

Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Attila Karaoğlan yönetecek. Maç öncesi Trabzonspor 81 puanda. Başakşehir ise 62 puanla 4. sırada yer alıyor. Başakşehir-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

7 maçtır kaybetmeyen ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Başakşehir'in tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak. Şampiyon Trabzonspor da sezonu galibiyetle noktalamak istiyor.