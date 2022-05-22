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Giriş Tarihi: 22.5.2022 15:13

Son dakika: İngiltere Premier Lig'de şampiyon belli oluyor! Manchester City mi, Liverpool mu?

Son dakika: İngiltere Premier Lig’de şampiyon belli oluyor! Manchester City mi, Liverpool mu?

Son dakika: İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarından ardından sona erecek ve şampiyon belli olacak. Gözler Premier Lig'de kimin şampiyon olacağına çevrildi. Manchester City 90 puanla 1. sırada bulunurken, Liverpool 89 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki; Premier Lig'de şampiyon kim olacak? İşte İki takımın da karşılaşacağı takımlar ve tüm detaylar...

Premier Lig'de 2021-22 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarından ardından sona erecek ve şampiyon belli olacak. Gözler Premier Lig'de kimin şampiyon olacağına çevrildi. Manchester City 90 puanla 1. sırada bulunurken, Liverpool 89 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki; Premier Lig'de şampiyon kim olacak?

MAN CITY ASTON VILLA'YA KARŞI

Ligin zirvesinde yer alan Manchester City, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Manchester City, Aston Villa'yı mağlup etmesi halinde Liverpool'un Wolverhampton karşısında alacağı sonuca bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Manchester City, Aston Villa karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk için Liverpool'un da Wolverhampton'a takılmasını bekleyecek.

LIVERPOOL'UN RAKİBİ WOLVERHAMPTON

37 maçta topladığı 89 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin bir puan gerisinde yer alan Liverpool ise Anfield'da Wolverhampton'ı konuk edecek.

Jurgen Klopp'un ekibine şampiyonluk için Wolverhampton karşısında alınacak galibiyet yeterli olamayacak. Liverpool, Wolverhampton'ı mağlup etmesi ve Manchester City'nin Aston Villa karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

PUAN EŞİLTİĞİ HALİNDE NE OLACAK?

90 puandaki Manchester City ve 89 puandaki Liverpool'un bugün alacağı sonuçlara göre iki takım da sezonu aynı puanda tamamlayabilir.

Manchester City, Aston Villa'ya yenilir, Liverpool da Wolverhampton ile berabere kalırsa iki takım da sezonu 90 puanda tamamlayacak.

Puan eşitliği halinde ise genel averaja bakılacak. 37 hafta sonunda Manchester City'nin 72, Liverpool'un ise 66 gollük averajı bulunuyor. Buna göre iki takımın paun eşitliği halinde genel averajda önde olan takım, şampiyon olacak.

KÜME DÜŞECEK SON TAKIM BELLİ OLUYOR

Premier Lig'de bugün, şampiyonla birlikte küme düşen son takım da netlik kazancak. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Norwich City ve Watford'la birlikte ya Leeds United ya da Burnley lige veda edecek.

Son maçlar öncesinde Burnley ve Leeds United'ın 35 puanı bulunuyor. Genel averajı daha iyi olduğu için Leeds United'ın önünde yer alan Burnley, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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Son dakika: İngiltere Premier Lig'de şampiyon belli oluyor! Manchester City mi, Liverpool mu?
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