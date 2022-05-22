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Giriş Tarihi: 22.5.2022

‘Temmuz’da görüşürüz’

‘Temmuz’da görüşürüz’
SARI-KIRMIZILI takım ile bir yıl daha kontratı bulunan Domenec Torrent, yeni sezonda ayrılmayı aklından bile geçirmiyor. 1-1 biten Antalya maçı sonrasında "Yeni sezon hazırlıklarını yapıyoruz" diyen Katalan çalıştırıcının soyunma odasındaki sözlerine SABAH Spor ulaştı. Antalya'da sergilenen futboldan memnun kalan İspanyol hoca, "Çok iyi mücadele ettiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Sezonu Galatasaray'a yakışan bir futbolla kapattık. Bu sezon istediğimiz gibi gitmedi ama hepinize teşekkür etmek istiyorum. Artık tatil zamanı... Güzelce dinlenin. Temmuz ayında görüşmek üzere'' şeklinde veda sayılmayacak bir konuşma yaptı.

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‘Temmuz’da görüşürüz’
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