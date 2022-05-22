‘Temmuz’da görüşürüz’

SARI-KIRMIZILI takım ile bir yıl daha kontratı bulunan Domenec Torrent, yeni sezonda ayrılmayı aklından bile geçirmiyor. 1-1 biten Antalya maçı sonrasında "Yeni sezon hazırlıklarınıyapıyoruz" diyen Katalan çalıştırıcının soyunma odasındaki sözlerine SABAH Spor ulaştı. Antalya'da sergilenen futboldan memnun kalan İspanyol hoca, "Çok iyi mücadele ettiniz.Hepinizi tebrik ediyorum.Sezonu Galatasaray'a yakışanbir futbolla kapattık. Bu sezonistediğimiz gibi gitmedi amahepinize teşekkür etmek istiyorum.Artık tatil zamanı...Güzelce dinlenin. Temmuzayında görüşmek üzere'' şeklinde veda sayılmayacak bir konuşma yaptı.