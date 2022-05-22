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Giriş Tarihi: 22.5.2022

Topu Ali Koç’a attı!

Topu Ali Koç’a attı!

F.Bahçe ruhu ile oynayıp, ikinci yarının lideri olduklarını anlatan İsmail Kartal geleceği için, “Bundan sonra kararı başkanımız verecek. Sözleşmem bitti” yorumu yaptı

Fenerbahçe'ye vedası 5 gollü galibiyetle olan İsmail Kartal maçtan sonra taraftara teşekkür ederken yaptıklarını şöyle özetledi: "Taraftarın reaksiyonuna F.Bahçe ruhu olarak iyi karşılık verdik. Camianın birleşmesini sağladık. Bunların hepsini yapan oyuncu grubudur. Çalışarak, iyi oynayarak, mücadele ederek güzel maçlar çıkardık. Bunları hayal ederek göreve başladım ve başardığımı düşünüyorum. İlk gün neredeysem bugün de aynı yerdeyim. İkinci yarının lideri Fenerbahçe'dir, en çok gol atan takımı Fenerbahçe'dir." Kartal geleceği içinse topu Başkan Ali Koç'a attı: "Kontratım bitti. Bundan sonra kararı başkanımız verecek, hayırlısı ne ise olsun."

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Topu Ali Koç’a attı!
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