Topu Ali Koç’a attı!

F.Bahçe ruhu ile oynayıp, ikinci yarının lideri olduklarını anlatan İsmail Kartal geleceği için, “Bundan sonra kararı başkanımız verecek. Sözleşmem bitti” yorumu yaptı
Fenerbahçe'ye vedası 5 gollü galibiyetle olan İsmail Kartal maçtan sonra taraftara teşekkür ederken yaptıklarını şöyle özetledi: "Taraftarın reaksiyonunaF.Bahçe ruhu olarak iyi karşılık verdik.Camianın birleşmesini sağladık. Bunların hepsiniyapan oyuncu grubudur. Çalışarak, iyi oynayarak,mücadele ederek güzel maçlar çıkardık. Bunları hayal ederek göreve başladım ve başardığımı düşünüyorum. İlk gün neredeysem bugün de aynı yerdeyim. İkinci yarının lideri Fenerbahçe'dir, ençok gol atan takımı Fenerbahçe'dir." Kartal geleceği içinse topu Başkan Ali Koç'a attı: "Kontratım bitti. Bundan sonra kararı başkanımızverecek, hayırlısı ne ise olsun."