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Giriş Tarihi: 23.5.2022 12:37 Son Güncelleme: 23.5.2022 12:42

Ali Akman, Frankfurt'a geri dönüyor! Büyük beğeni kazandı

Ali Akman, Frankfurt’a geri dönüyor! Büyük beğeni kazandı

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Frankfurt'tan Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan genç futbolcu Ali Akman, başarılı performansıyla Avrupa Ligi'ni kazanan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Eintracht Frankfurt'a dönüyor. İşte tüm detaylar...

20 yaşındaki ümit milli futbolcu Ali Akman bu sezon Hollanda'da NEC Nijmegen forması giydi. Genç golcü başarılı bir performans ortaya koydu. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek genç oyuncu bonservisinin bulunduğu Eintracht Frankfurt'a geri dönüyor. Ali Akman önümüzdeki sezon Bundesliga'da forma giyecek.

ALİ AKMAN HOLLANDA'DA BAŞARILI OLDU

Ali Akman bu sezon NEC Nijmegen'de 6 gole katkı sağladı. 20 yaşındaki santrafor ligde 27 maçta forma giydi. 18 kez ilk 11'de sahaya çıkma şansı bulan genç futbolcu taraftarların sevgisini kazanmayı da başardı. Hollanda Eredivisie'e bu sezon yükselen Nijmegen sezonu 11. sırada tamamladı.

FRANKFURT İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Geçtiğimiz senenin devre arasında Bursaspor'dan ayrılan Ali Akman, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

20 yaşındaki oyuncu bu sezonu kiralık olarak NEC Nijmegen'de geçirdi. Kulübüne geri dönecek olan Ali Akman'ın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Frankfurt'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olması ile birlikte 20 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de oynama fırsatına sahip olacak.

ALİ AKMAN'IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Ali Akman bu sezon NEC Nijmegen forması ile 32 maça çıktı. Genç forvet forma şansı bulduğu 32 mücadelede 6 gol atmayı başardı. 20 yaşındaki futbolcu, asist katkısı sağlayamazken 1717 dakika da sahada kalmayı başardı.

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Ali Akman, Frankfurt'a geri dönüyor! Büyük beğeni kazandı
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