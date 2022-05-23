FRANKFURT İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Geçtiğimiz senenin devre arasında Bursaspor'dan ayrılan Ali Akman, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

20 yaşındaki oyuncu bu sezonu kiralık olarak NEC Nijmegen'de geçirdi. Kulübüne geri dönecek olan Ali Akman'ın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Frankfurt'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olması ile birlikte 20 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de oynama fırsatına sahip olacak.

ALİ AKMAN'IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Ali Akman bu sezon NEC Nijmegen forması ile 32 maça çıktı. Genç forvet forma şansı bulduğu 32 mücadelede 6 gol atmayı başardı. 20 yaşındaki futbolcu, asist katkısı sağlayamazken 1717 dakika da sahada kalmayı başardı.