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Giriş Tarihi: 23.5.2022 09:56 Son Güncelleme: 23.5.2022 10:04

Artem Dzyuba, Zenit'ten ayrıldı!

Artem Dzyuba, Zenit’ten ayrıldı!

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer planları arasında sıkça ismi geçen 33 yaşındaki Rus golcü Artem Dzyuba, takımı Zenit ile yollarını ayırdı. İşte transfer haberinin tüm detaylar...

Süper Lig'de İsmail Kartal ile ikinci yarıda bambaşka bir futbol oynayıp adından söz ettiren Fenerbahçe, her ne kadar şampiyon olamasa da hedeflerine gelecek sezon ulaşmak için çalışmalarına başladı.

Diğer yandan sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde yer alan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'in hücum oyuncusu Artem Dzyuba, takımı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR

2015 yılından beri Zenit forması giyen 33 yaşındaki Rus golcünün adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.

Bu gelişme üzerine transfere dair sıcak gelişmelerin yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.

AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE

Dzyuba, forvet bölgesinde oldukça kalıplı olması ve gol yollarında da etkili olması nedeniyle Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor.

BU SEZON 23 GOLE KATKI SAĞLADI

9 milyon euro değerinde olan golcü oyuncu, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 39 müsabakada mücadele edip 13 gol, 10 asistlik performansa sergiledi.

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Artem Dzyuba, Zenit'ten ayrıldı!
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