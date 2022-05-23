Süper Lig'de İsmail Kartal ile ikinci yarıda bambaşka bir futbol oynayıp adından söz ettiren Fenerbahçe, her ne kadar şampiyon olamasa da hedeflerine gelecek sezon ulaşmak için çalışmalarına başladı.
Diğer yandan sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde yer alan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'in hücum oyuncusu Artem Dzyuba, takımı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE
Dzyuba, forvet bölgesinde oldukça kalıplı olması ve gol yollarında da etkili olması nedeniyle Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor.
BU SEZON 23 GOLE KATKI SAĞLADI
9 milyon euro değerinde olan golcü oyuncu, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 39 müsabakada mücadele edip 13 gol, 10 asistlik performansa sergiledi.