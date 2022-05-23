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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Beklenen teklif henüz gelmedi

Beklenen teklif henüz gelmedi
BEŞİKTAŞ'IN genç yeteneği Rıdvan Yılmaz için geçtiğimiz ay önce Torino ardından da Eintracht Frankfurt resmi teklif iletmişti. Torino 4 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonus içeren öneri sunarken, Frankfurt'un masadaki teklifi 3.5 milyon Euro'ydu. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi iki teklifi de yetersiz bularak revize edilmesini istedi. Torino ve Frankfurt'a bu karar iletildi ancak geçen süre zarfında iki kulüpte tekliflerini yenilemedi. Beşiktaş cephesi 21 yaşındaki sol bek için minimum 7 milyon Euro istiyor.

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