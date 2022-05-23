Fırtına rekoru kaçırdı

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcularına 26 Haziran'a kadar izin verdi. Bordo-mavili takım, 2022- 23 sezonunun hazırlıklarına 26 Haziran'da Trabzon'da yapacağı antrenmanla başlamayı planlıyor.Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı. Saha kenarında koridor oluşturan ev sahibi ekip, bordo-mavili oyuncuları kutladı. Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, eski takım arkadaşı Visca'ya da çiçek verdi.Trabzonspor'da sözleşme süresi içindeki son maça Başakşehir karşısında çıkıp golünü atan Nwakaeme'nin geleceği hâlâ belirsiz. Bordomavililerin 33 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle yeni kontrat için İstanbul'da son bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi.2 yıl önce rekor bonservisle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan, oradan da CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, dün Fatih Terim Stadyumu'ndaydı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile karşılaşma öncesi bir araya gelen oyuncu, maç sonrası da Avcı ve oyuncuların yanına giderek şampiyonluk için kutladı.AYKUT Kocaman'ın ayrılmasının ardından küme düşme hattındaki Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, büyük takımına Avrupa vizesi aldırdı. 30 maçta 17 galibiyet- 8 beraberlik- 5 yenilgiyle 59 puan toplayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 1,97 puan ortalaması tutturdu. Belözoğlu maç sonrası ilk kez mikrofon başına gelerek, "Ligin en iyi takımı Trabzonspor'du. Hak ettikleri bir şampiyonluk elde ettiler. Biz 9. haftada 6 puanla aldık takımı, 59 puan topladık. Geldiğimizden bu yana en çok puan toplayan Trabzonspor, ardından biz geliyoruz. Bu bir başarıdır" dedi