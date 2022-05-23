Kaçan kaçana!

alatasaray'da sezon biter bitmez adeta ayrılık mesajı yayımlayan Kerem Aktürkoğlu, veda etmeyi düşünen tek oyuncu değil. Sarı-kırmızılılarda birçok isim, Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. İşte yaşananlar:Avrupa kupalarında olmaması, futbolcuları olumsuz etkileyecek. Ayrıca seçim süreci ile camiadaki kriz ortamı dave olumsuz havanın kolay dağılamayacağı görüşü hakim.kariyerini düşünerek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki stoperinFatih Terim hem de Torrent'in ilk tercihi olmayan Mohamed dediyerek tavrını koydu. Mısırlı golcüyü Fransa'dan isteyen kulüpler var.oyuncular Cicaldau ve Morutan'a menajerleri kulüp aramaya başladı.ve Berkan başta olmak üzere yerli oyuncular, taraftar tepkisinden bunaldı, olası teklifleri değerlendirmeye hazır.