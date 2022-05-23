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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Kaçan kaçana!

MEHMET ÖZCAN
Kaçan kaçana!

Galatasaray’da veda eder gibi mesaj atan Kerem’in dışında takımdan ayrılmak isteyen çok oyuncu var

Galatasaray'da sezon biter bitmez adeta ayrılık mesajı yayımlayan Kerem Aktürkoğlu, veda etmeyi düşünen tek oyuncu değil. Sarı-kırmızılılarda birçok isim, Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. İşte yaşananlar:
G.SARAY'IN Avrupa kupalarında olmaması, futbolcuları olumsuz etkileyecek. Ayrıca seçim süreci ile camiadaki kriz ortamı da takımdaki sohbetlerin ana konusu ve olumsuz havanın kolay dağılamayacağı görüşü hakim.
MARCAO kariyerini düşünerek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki stoperin Brezilya Milli Takımı hedefi var.
HEM Fatih Terim hem de Torrent'in ilk tercihi olmayan Mohamed de "Bensiz plan yapın" diyerek tavrını koydu. Mısırlı golcüyü Fransa'dan isteyen kulüpler var.
RUMEN oyuncular Cicaldau ve Morutan'a menajerleri kulüp aramaya başladı.
TAYLAN ve Berkan başta olmak üzere yerli oyuncular, taraftar tepkisinden bunaldı, olası teklifleri değerlendirmeye hazır.

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