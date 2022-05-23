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Giriş Tarihi: 23.5.2022 14:12 Son Güncelleme: 23.5.2022 14:15

Madalyası çalınan Pioli'ye yenisi verilecek!

AA
Madalyası çalınan Pioli’ye yenisi verilecek!

11 yıl ardından Milan'ı şampiyonluğa kavuşturan ve kutlamalar esnasında madalyası çalınan teknik direktör Stefano Pioli'ye yeni madalyası Serie A tarafından verilecek. İşte tüm detaylar...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Milan'ı şampiyon yapan teknik direktörü Stefano Pioli'nin kutlamalar sırasında çalınan madalyasının yerine yenisi verilecek.

Milan, dün Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı'ndaki kupa seremonisi ve kutlamalar sırasında Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı.

56 yaşındaki teknik adam kutlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya." dedi.

Pioli'nin madalyasını çalanlardan onu geri istemesi üzerine, Serie A Lig Yönetimi'nden yanıt gecikmedi.

Serie A'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Milan'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçildi.

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Madalyası çalınan Pioli'ye yenisi verilecek!
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