Seferovic’i istedi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerine kalmasıyla Jorge Jesus'la yapılan anlaşma devreye girerken, deneyimli hocanın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.Record Gazetesi, Jesus'un talebi doğrultusunda Fenerbahçe'nin, Benfica ile ayrılması kesinleşen Haris Seferovic için girişimde bulunmaya hazırlandığını yazdı.Haberde, Benfica kulübünün Seferovic için 10 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği ancak sarı-lacivertlilerin bu transferi 6-7 milyon Euro civarında bir rakama bitirebileceği belirtildi.SAMET YÜKSELBÜLENT TİMURLENKDoğru tercihALI Koç bu kez Avrupa'da herkesin tanıdığı kariyerli bir teknik adamla anlaşmayı kafasına koymuştu. Bu isim Jorge Jesus oldu.. Portekiz medyası Seferovic'in eski hocasıyla birlikte F.Bahçe'ye gidebileceğini ifade ederken Türkiye'de pratikte bunun olacağına inanmadığım 10 milyon Euro bonservisten bahsediyordu. Bir başka gazetede ise Sporting günlerinde beraber çalıştığı Slimani'nin F.Bahçe'ye geleceği gündemde. F.Bahçe'nin iyi bir yerli havuzu var. Jesus'un kariyerindeki puan ortalaması da ikinin üzerinde. Bu seviyede bir hoca için doğru tercih değil demek mümkün değil.JORGE Jesus son Brezilya yolculuğunda yaptığı röportajda hayalinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu ve biri Şili olmak üzere 3 Güney Amerika milli takımından teklif aldığını açıklamıştı.F.Bahçe'den talep ettiği 6 milyon Euro civarında parayı da Avrupa'da ödeyebilecek kulüplerin aklında Jorge Jesus yok. Bu yüzden 1 yıllık kontrat sonunda takımı şampiyon yaparsa ve milli takım hayali boşa çıkarsa F.Bahçe'de devam edebilir. Diğer senaryoda ise Fenerbahçe şampiyon olmadığında zaten yollar ayrılır.