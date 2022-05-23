Seferovic’i istedi

Record Gazetesi, sarı-lacivertlilerin bonservisi 10 milyon Euro olan Boşnak asıllı İsviçreli futbolcuyu 6-7 milyon Euro civarında bir rakama transfer edebileceğini yazdı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemelerine kalmasıyla Jorge Jesus'la yapılan anlaşma devreye girerken, deneyimli hocanın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği belirtildi. Takıma yönelik çalışmalarına şimdidenbaşlayan Portekizli hocanın, forvet mevkiineistediği isim de belli oldu. Record Gazetesi, Jesus'un talebi doğrultusunda Fenerbahçe'nin, Benfica ile ayrılması kesinleşen Haris Seferovic için girişimde bulunmaya hazırlandığını yazdı.
ESTORİL'IN FORVETİ ANDRE FRANCO DA LİSTESİNDE
Haberde, Benfica kulübünün Seferovic için 10 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği ancak sarı-lacivertlilerin bu transferi 6-7 milyon Euro civarında bir rakama bitirebileceği belirtildi. Jorge Jesus'un,Mergim Berisha'nın Fenerbahçe'denayrılma ihtimali nedeniyle bu sezonEstoril formasıyla 11 gol atan AndreFranco'yu da listesine dahil ettiği gelenbilgiler arasında.
SAMET YÜKSEL
BÜLENT TİMURLENK
Doğru tercih İsmail Kartal'ın sözleşmesi bitti,F.Bahçe Jesus'u bekliyor. Bukonuda ne düşünüyorsunuz?
ALI Koç bu kez Avrupa'da herkesin tanıdığı kariyerli bir teknik adamla anlaşmayı kafasına koymuştu. Bu isim Jorge Jesus oldu. Portekizli teknikadam elbette sadece yüksek maliyetlideğil, transfer talepleriyle demasaya oturacak. Portekiz medyası Seferovic'in eski hocasıyla birlikte F.Bahçe'ye gidebileceğini ifade ederken Türkiye'de pratikte bunun olacağına inanmadığım 10 milyon Euro bonservisten bahsediyordu. Bir başka gazetede ise Sporting günlerinde beraber çalıştığı Slimani'nin F.Bahçe'ye geleceği gündemde. F.Bahçe'nin iyi bir yerli havuzu var. Jesus'un kariyerindeki puan ortalaması da ikinin üzerinde. Bu seviyede bir hoca için doğru tercih değil demek mümkün değil.
Jesus, Benfica'da bir sezonda600 bin Euro kazanıyordu.Fenerbahçe'de ise bu rakamı 1ayda kazanacak. Sizce neden 1yıllık sözleşme istedi?
JORGE Jesus son Brezilya yolculuğunda yaptığı röportajda hayalinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu ve biri Şili olmak üzere 3 Güney Amerika milli takımından teklif aldığını açıklamıştı. Belli ki yaşıitibariyle kulüp düzeyinde yoğunbir fikstürde artık çalışmak istemiyor. F.Bahçe'den talep ettiği 6 milyon Euro civarında parayı da Avrupa'da ödeyebilecek kulüplerin aklında Jorge Jesus yok. Bu yüzden 1 yıllık kontrat sonunda takımı şampiyon yaparsa ve milli takım hayali boşa çıkarsa F.Bahçe'de devam edebilir. Diğer senaryoda ise Fenerbahçe şampiyon olmadığında zaten yollar ayrılır.