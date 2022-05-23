Sörloth transferi çok ‘farklı’

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü. Wivestad'ın F.Bahçeli yetkililerle de görüştüğü kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun maliyetleri şu aşamada Beşiktaş'ın kriterlerini aşıyor. Yöneticiler, Sörloth konusundaifadelerini kullandı. Beşiktaş ile Sörloth cephesi arasında ilk görüşmede 1 milyon Euro fark çıktı. Görüşmeler sürerken iki taraf da ılımlı... Siyahbeyazlı ekip, yıldız futbolcu için 6-7 milyon Euro bandını aşmayı düşünmüyor. Alman ekibi ise 20 milyon Euro bonservis ödediği oyuncusu için kapıyı 12'den açtı. Bu rakamı 10 milyon Euro'ya esnetmeyi düşünse de aşağısına gönüllü olmayan Leipzig ile henüz anlaşabilen bir kulüp yok.Beşiktaş farkı sonraki satıştan pay ile çözerek kapatmak istiyor.Real Sociedad ise 16 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayıp 8 milyon Euro teklif etti. Ancak bu öneri kabul görmedi. Beşiktaş'ın listesinde Sörloth'un ardından adı yazan Adam Buksa dışında bir ismin daha gündemde olduğu, belirtildi. Yönetimin