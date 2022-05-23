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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Sörloth transferi çok ‘farklı’

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sörloth transferi çok ‘farklı’

Beşiktaş yönetimi bonservis için 7 milyon Euro’nun üzerine çıkmazken, Leipzig kapıyı 12 milyon Euro’dan açtı, “10’a olur” mesajını verdi. Kartal aradaki farkı sonraki satıştan pay ile kapatmayı planlıyor

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü. Wivestad'ın F.Bahçeli yetkililerle de görüştüğü kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun maliyetleri şu aşamada Beşiktaş'ın kriterlerini aşıyor. Yöneticiler, Sörloth konusunda "Oyuncuyla bir şekilde orta yol bulunur, burada önemli olan Leipzig ile anlaşabilmek" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ile Sörloth cephesi arasında ilk görüşmede 1 milyon Euro fark çıktı. Görüşmeler sürerken iki taraf da ılımlı... Siyahbeyazlı ekip, yıldız futbolcu için 6-7 milyon Euro bandını aşmayı düşünmüyor. Alman ekibi ise 20 milyon Euro bonservis ödediği oyuncusu için kapıyı 12'den açtı. Bu rakamı 10 milyon Euro'ya esnetmeyi düşünse de aşağısına gönüllü olmayan Leipzig ile henüz anlaşabilen bir kulüp yok.

SOCİEDAD 8 VERDİ
Beşiktaş farkı sonraki satıştan pay ile çözerek kapatmak istiyor. Bu sezon Sörloth'u kiralık olarak kadrosunda bulunduran Real Sociedad ise 16 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayıp 8 milyon Euro teklif etti. Ancak bu öneri kabul görmedi. Beşiktaş'ın listesinde Sörloth'un ardından adı yazan Adam Buksa dışında bir ismin daha gündemde olduğu, belirtildi. Yönetimin görüştüğü santrforun, Fransa'da Ligue 1'de forma giydiği kaydedildi.

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Sörloth transferi çok ‘farklı’
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