Sörloth transferi çok ‘farklı’

Beşiktaş yönetimi bonservis için 7 milyon Euro’nun üzerine çıkmazken, Leipzig kapıyı 12 milyon Euro’dan açtı, “10’a olur” mesajını verdi. Kartal aradaki farkı sonraki satıştan pay ile kapatmayı planlıyor
Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü. Wivestad'ın F.Bahçeli yetkililerle de görüştüğü kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun maliyetleri şu aşamada Beşiktaş'ın kriterlerini aşıyor. Yöneticiler, Sörloth konusunda "Oyuncuyla birşekilde orta yol bulunur, buradaönemli olan Leipzig ile anlaşabilmek" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ile Sörloth cephesi arasında ilk görüşmede 1 milyon Euro fark çıktı. Görüşmeler sürerken iki taraf da ılımlı... Siyahbeyazlı ekip, yıldız futbolcu için 6-7 milyon Euro bandını aşmayı düşünmüyor. Alman ekibi ise 20 milyon Euro bonservis ödediği oyuncusu için kapıyı 12'den açtı. Bu rakamı 10 milyon Euro'ya esnetmeyi düşünse de aşağısına gönüllü olmayan Leipzig ile henüz anlaşabilen bir kulüp yok.
SOCİEDAD 8 VERDİ
Beşiktaş farkı sonraki satıştan pay ile çözerek kapatmak istiyor. Bu sezon Sörloth'ukiralık olarak kadrosundabulunduran Real Sociedad ise 16 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayıp 8 milyon Euro teklif etti. Ancak bu öneri kabul görmedi. Beşiktaş'ın listesinde Sörloth'un ardından adı yazan Adam Buksa dışında bir ismin daha gündemde olduğu, belirtildi. Yönetimin görüştüğü santrforun,Fransa'da Ligue 1'de formagiydiği kaydedildi.